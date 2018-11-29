Питер Мур исключает продажу "Ливерпуля"

Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур опроверг слухи о том, что мерсисайдский клуб может сменить владельца в обозримом будущем.

В последнее время в прессе с подозрительной частотой появляются слухи о том, что Джон Генри и его компания Fenway Sports Group помышляют о продаже "Ливерпуля" и даже ведут секретные переговоры с потенциальными покупателями.



Однако Мур уверяет, что у Генри, который владеет "Ливерпулем" с 2010 года, долгосрочные планы в отношении клуба. Это подтверждается инвестиционной программой, которую проводят нынешние собственники.



"С того момента, как клуб обрел нынешних владельцев, они сделали 2 миллиона фунтов капитальных инвестиций. Эта сумма была вложена в строительство, в технологии и новую Главную трибуну".



"Кроме того, мы обновляем тренировочную базу в Киркби, где впервые смогут вместе заниматься наша первая команда и академия. Всего это уже 50 миллионов фунтов инвестиций. Думаю, наши владельцы абсолютно понимают, что означает руководить этим футбольным клубом".



"Они понимают этот город, понимают запросы болельщиков, и у них долгосрочные планы. Они не мыслят краткосрочно и не совершают краткосрочных инвестиций".



"Они верят в то, что происходит при Юргене Клоппе на поле, и в то, что происходит при Майкле Эдвардсе в качестве нашего спортивного владельца".



"Надеюсь, в раздевалках Мелвуда — а скоро и Киркби — есть уверенность в том, что мы делаем в плане построения бизнес-модели".



"Эта модель должна стать самоокупаемой и обновляться каждый год. У "Ливерпуля" отличные и понимающие владельцы, которые инвестируют в будущее", — цитирует Мура Sky Sports.