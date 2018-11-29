Питер Мур исключает продажу "Ливерпуля"

Питер Мур Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур опроверг слухи о том, что мерсисайдский клуб может сменить владельца в обозримом будущем.

В последнее время в прессе с подозрительной частотой появляются слухи о том, что Джон Генри и его компания Fenway Sports Group помышляют о продаже "Ливерпуля" и даже ведут секретные переговоры с потенциальными покупателями.

Однако Мур уверяет, что у Генри, который владеет "Ливерпулем" с 2010 года, долгосрочные планы в отношении клуба. Это подтверждается инвестиционной программой, которую проводят нынешние собственники.

"С того момента, как клуб обрел нынешних владельцев, они сделали 2 миллиона фунтов капитальных инвестиций. Эта сумма была вложена в строительство, в технологии и новую Главную трибуну".

"Кроме того, мы обновляем тренировочную базу в Киркби, где впервые смогут вместе заниматься наша первая команда и академия. Всего это уже 50 миллионов фунтов инвестиций. Думаю, наши владельцы абсолютно понимают, что означает руководить этим футбольным клубом".

"Они понимают этот город, понимают запросы болельщиков, и у них долгосрочные планы. Они не мыслят краткосрочно и не совершают краткосрочных инвестиций".

"Они верят в то, что происходит при Юргене Клоппе на поле, и в то, что происходит при Майкле Эдвардсе в качестве нашего спортивного владельца".

"Надеюсь, в раздевалках Мелвуда — а скоро и Киркби — есть уверенность в том, что мы делаем в плане построения бизнес-модели".

"Эта модель должна стать самоокупаемой и обновляться каждый год. У "Ливерпуля" отличные и понимающие владельцы, которые инвестируют в будущее", — цитирует Мура Sky Sports.



Метки Генри, Ливерпуль, Мур

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 192

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kojan 29.11.2018 13:17 # kojan
    а кому нужно это футбольное ничто, за ВОСЕМЬ лет ни одного трофея и перспектива туманна, как Андромеда. Бизнес модель - пустышка!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: