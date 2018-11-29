Питер Мур исключает продажу "Ливерпуля"
Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур опроверг слухи о том, что мерсисайдский клуб может сменить владельца в обозримом будущем.
В последнее время в прессе с подозрительной частотой появляются слухи о том, что Джон Генри и его компания Fenway Sports Group помышляют о продаже "Ливерпуля" и даже ведут секретные переговоры с потенциальными покупателями.
Однако Мур уверяет, что у Генри, который владеет "Ливерпулем" с 2010 года, долгосрочные планы в отношении клуба. Это подтверждается инвестиционной программой, которую проводят нынешние собственники.
"С того момента, как клуб обрел нынешних владельцев, они сделали 2 миллиона фунтов капитальных инвестиций. Эта сумма была вложена в строительство, в технологии и новую Главную трибуну".
"Кроме того, мы обновляем тренировочную базу в Киркби, где впервые смогут вместе заниматься наша первая команда и академия. Всего это уже 50 миллионов фунтов инвестиций. Думаю, наши владельцы абсолютно понимают, что означает руководить этим футбольным клубом".
"Они понимают этот город, понимают запросы болельщиков, и у них долгосрочные планы. Они не мыслят краткосрочно и не совершают краткосрочных инвестиций".
"Они верят в то, что происходит при Юргене Клоппе на поле, и в то, что происходит при Майкле Эдвардсе в качестве нашего спортивного владельца".
"Надеюсь, в раздевалках Мелвуда — а скоро и Киркби — есть уверенность в том, что мы делаем в плане построения бизнес-модели".
"Эта модель должна стать самоокупаемой и обновляться каждый год. У "Ливерпуля" отличные и понимающие владельцы, которые инвестируют в будущее", — цитирует Мура Sky Sports.
29.11.2018 13:00
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а кому нужно это футбольное ничто, за ВОСЕМЬ лет ни одного трофея и перспектива туманна, как Андромеда. Бизнес модель - пустышка!
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