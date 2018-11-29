Жиру: "Челси" зол после поражения от "Тоттенхэма"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру рассказал, что он и его партнеры по команде испытывают злость от того, каким образом уступили "Тоттенхэму" в прошлую субботу.

До матча на "Уэмбли" "синие" были единственной командой в Премьер-Лиге, не потерпевшей ни одного поражения во всех турнирах в этом сезоне. Однако "шпоры" убедительно доказали превосходство над своими соседями по Лондону и таблице, одержав победу 3:1.



Единственный гол "Челси" в дерби забил как раз Жиру, выйдя на замену, однако это стало слабым утешением. Теперь Оливье жаждет ответить на эту неудачу.



"Абсолютно нормально чувствовать злость после того, что мы показали на поле. Мы не можем быть довольны такого рода игрой".



"Естественно, коллективно мы не рады проиграть такой матч, особенно против своего прямого конкурента в борьбе за титул. Поэтому да, мы не рады поражению и не гордимся своей игрой".



"Тренер тоже остался совершенно не рад нашей игрой. Мы просто должны взять себя в руки и осознать, насколько это серьезно, пускай это всего лишь наше первое поражение в сезоне".



"С этим сложно смириться. и мы хотим как можно скорее реабилитироваться — завтра в Лиге Европы и снова против "Фулхэма" в воскресенье", — цитирует Жиру Evening Standard.