Мхитарян видит выгоду для "Арсенала" в переносе матча с "Ворсклой" в Киев

Плеймейкер "Арсенала" Генрих Михитарян считает, что перенос матча Лиги Европы против "Ворсклы" из Полтавы в Киев больше ударит не по "канонирам", а по их сопернику.

Из-за введения на Украины военного положения УЕФА приняла решение — за двое суток до матча — перенести игру 5-го раунда группового этапа Лиги Европы на Олимпийский стадион в Киеве, на 340 километров западнее Полтавы.



Мхитарян, которому ранее в своей карьере довелось выступать на Украине, видит в этом неожиданное преимущество "Арсенала". 29-летний армянин уверен, что "Ворскла" будет расстроена невозможностью сыграть на своем поле.



"Я очень рад приехать сюда, я сохранил много хороших воспоминаний со времен выступлений за "Шахтер" и "Металлург" и об игроках, с которыми вместе играл. Я до сих пор помню тот день, когда забил два гола за "Донецк".



"Поскольку я выступал за "Шахтер", мне, конечно, хотелось снова посетить Донецк. Но я готов сыграть в Полтаве, готов сыграть в Киеве. Мы проделали длинный путь, и не имеет значения, где мы сыграем. Что касается "Ворсклы", то это большое неудобство для них, ведь они хотели сыграть дома", — цитирует Мхитаряна Daily Star.