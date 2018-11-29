Робертсон расстроен актерской игрой Неймара и компании

Неймар и Энди Робертсон Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что его, как и главного тренера Юргена Клоппа, тоже расстроила чересчур актерская игра ПСЖ.

На протяжении всего второго тайма матча Лиги Чемпионов на "Парк де Пренс" подопечные Клоппа находились в поисках второго гола, однако игроки ПСЖ умело подставлялись под фолы.

Рефери только потакал такой игре, фиксируя даже малейшие нарушения правил и показав шесть желтых карточек гостевой команде. После поражения 2:1 Клопп в сердцах заявил, что игра останавливалась 500 тысяч раз и что "Ливерпуль" выглядел "мясниками".

Робертсон поддерживает эту точку зрения и считает, что присутствовавший в этот вечер на трибунах Леонардо Ди Каприо не был лучшим актером на стадионе.

"Полагаю, они вели в счете и искали способы, чтобы затягивать время. Учитывая это, в игре появилось слишком много трюкачества и актерской игры".

"Мне было бы интересно подсчитать, сколько времени сегодня вечером ушло на затяжки. Когда Неймар падает подобным образом, это вызывает разочарование".

"Это является неотъемлемой частью его игры, и остается лишь смириться с этим. Нам не удалось в полной мере совладать со своей агрессией".

"Конечно, мы разочарованы. Но когда ты играешь против ПСЖ, ты заранее знаешь, что будешь иметь дело с такими вещами, когда окажешься один на один против Неймара. Мы не лучшим образом справились с этим сегодня вечером", — сообщил Робертсон Sky Sports.



Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Неймар, ПСЖ, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1682

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. charmk 29.11.2018 11:36 # charmk
    Робертсон нормик отбегал вчера. Вью объясняет конец матча, когда он нейшмара по ногам жахнул.

    (ответить)

  2. blue-lion 29.11.2018 11:11 # blue-lion
    Такая разница между Геймаром и деревянным сбродом из порта в обращении с мячом. Просто жесть. Все эти Гомезы, Робертсоны и Хендерсоны как игрочишки из вечерней лиги пабов вчера выглядели

    (ответить)

  3. gerrard08 29.11.2018 10:58 # gerrard08
    Боже, рил. Эти шмары постоянно изображали смерть.

    (ответить)

  4. ignatik 29.11.2018 10:51 # ignatik
    Слишком много парижских шлюх в команде,
    Да мы проиграли, да пропустили по своей вине
    Но реально это антифутбол.

    (ответить)

  5. fc-oil 29.11.2018 10:48 # fc-oil
    Ну Мане тоже откровенно говоря нырял.

    (ответить)

  6. mansour 29.11.2018 10:45 # mansour
    Неделя минимум будет бомбит у портовых ушлепков, повезло левый пендаль назначили

    (ответить)

  7. mcfc-fantactic 29.11.2018 10:42 # mcfc-fantactic
    Не слишком люблю Неймара, но Робертсон тупой ушлепок ( достаточно посмотреть как он ух,уярил в концовке матча возле бровки Неймара ), который считает что соперник не должен падать когда его куярят по ногам аки косарь в поле. Милнер вообще чудом избежал удаления, незнаю за что его так простил этот польский кусок г,авна...в общем лузерх,уй на страпоне красном как и их форма.

    (ответить)

  8. chebrec 29.11.2018 10:40 # chebrec
    То то он в конце бомбанул и пнул по ногам Неймара

    (ответить)

  9. scouser2005 29.11.2018 10:29 # scouser2005
    Пидары они.. сэр.

    (ответить)

  10. fowler9 29.11.2018 10:20 # fowler9
    Просто жуткий топарик
    Обоссал всю команду актеров во главе с геймаром

    (ответить)

  11. vovandersar 29.11.2018 10:18 # vovandersar
    Было дело. Ради удержания счёта поочерёдно хватались лягушатники то за лапку, то за ножку. Неприятно было смотреть на такую игру соперника.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: