Робертсон расстроен актерской игрой Неймара и компании

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что его, как и главного тренера Юргена Клоппа, тоже расстроила чересчур актерская игра ПСЖ.

На протяжении всего второго тайма матча Лиги Чемпионов на "Парк де Пренс" подопечные Клоппа находились в поисках второго гола, однако игроки ПСЖ умело подставлялись под фолы.



Рефери только потакал такой игре, фиксируя даже малейшие нарушения правил и показав шесть желтых карточек гостевой команде. После поражения 2:1 Клопп в сердцах заявил, что игра останавливалась 500 тысяч раз и что "Ливерпуль" выглядел "мясниками".



Робертсон поддерживает эту точку зрения и считает, что присутствовавший в этот вечер на трибунах Леонардо Ди Каприо не был лучшим актером на стадионе.



"Полагаю, они вели в счете и искали способы, чтобы затягивать время. Учитывая это, в игре появилось слишком много трюкачества и актерской игры".



"Мне было бы интересно подсчитать, сколько времени сегодня вечером ушло на затяжки. Когда Неймар падает подобным образом, это вызывает разочарование".



"Это является неотъемлемой частью его игры, и остается лишь смириться с этим. Нам не удалось в полной мере совладать со своей агрессией".



"Конечно, мы разочарованы. Но когда ты играешь против ПСЖ, ты заранее знаешь, что будешь иметь дело с такими вещами, когда окажешься один на один против Неймара. Мы не лучшим образом справились с этим сегодня вечером", — сообщил Робертсон Sky Sports.