Робертсон расстроен актерской игрой Неймара и компании
Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что его, как и главного тренера Юргена Клоппа, тоже расстроила чересчур актерская игра ПСЖ.
На протяжении всего второго тайма матча Лиги Чемпионов на "Парк де Пренс" подопечные Клоппа находились в поисках второго гола, однако игроки ПСЖ умело подставлялись под фолы.
Рефери только потакал такой игре, фиксируя даже малейшие нарушения правил и показав шесть желтых карточек гостевой команде. После поражения 2:1 Клопп в сердцах заявил, что игра останавливалась 500 тысяч раз и что "Ливерпуль" выглядел "мясниками".
Робертсон поддерживает эту точку зрения и считает, что присутствовавший в этот вечер на трибунах Леонардо Ди Каприо не был лучшим актером на стадионе.
"Полагаю, они вели в счете и искали способы, чтобы затягивать время. Учитывая это, в игре появилось слишком много трюкачества и актерской игры".
"Мне было бы интересно подсчитать, сколько времени сегодня вечером ушло на затяжки. Когда Неймар падает подобным образом, это вызывает разочарование".
"Это является неотъемлемой частью его игры, и остается лишь смириться с этим. Нам не удалось в полной мере совладать со своей агрессией".
"Конечно, мы разочарованы. Но когда ты играешь против ПСЖ, ты заранее знаешь, что будешь иметь дело с такими вещами, когда окажешься один на один против Неймара. Мы не лучшим образом справились с этим сегодня вечером", — сообщил Робертсон Sky Sports.
29.11.2018 10:00
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Последние комментарии:
Робертсон нормик отбегал вчера. Вью объясняет конец матча, когда он нейшмара по ногам жахнул.
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Такая разница между Геймаром и деревянным сбродом из порта в обращении с мячом. Просто жесть. Все эти Гомезы, Робертсоны и Хендерсоны как игрочишки из вечерней лиги пабов вчера выглядели
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Боже, рил. Эти шмары постоянно изображали смерть.
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Слишком много парижских шлюх в команде,
Да мы проиграли, да пропустили по своей вине
Но реально это антифутбол.
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Ну Мане тоже откровенно говоря нырял.
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Неделя минимум будет бомбит у портовых ушлепков, повезло левый пендаль назначили
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Не слишком люблю Неймара, но Робертсон тупой ушлепок ( достаточно посмотреть как он ух,уярил в концовке матча возле бровки Неймара ), который считает что соперник не должен падать когда его куярят по ногам аки косарь в поле. Милнер вообще чудом избежал удаления, незнаю за что его так простил этот польский кусок г,авна...в общем лузерх,уй на страпоне красном как и их форма.
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То то он в конце бомбанул и пнул по ногам Неймара
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Пидары они.. сэр.
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Просто жуткий топарик
Обоссал всю команду актеров во главе с геймаром
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Было дело. Ради удержания счёта поочерёдно хватались лягушатники то за лапку, то за ножку. Неприятно было смотреть на такую игру соперника.
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