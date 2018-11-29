Санчес стал еще ближе к уходу из "Юнайтед"

Алексис Санчес Нападающий Алексис Санчес стал еще ближе к уходу из "Манчестер Юнайтед" после того, как не попал в заявку на матч Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".

Объясняя во вторник вечером отсутствие игрока, зарабатывающего полмиллиона фунтов в неделю, Моуриньо честно признал, что Санчес не травмирован. Жозе принял тактическое решение не включать Алексиса даже в число запасных.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, это событие лишь подкрепило желание 29-летнего чилийца как можно скорее покинуть "Олд Траффорд", куда он перебрался в январе из "Арсенала" в обмен на Генриха Мхитаряна.

Отметим, что победа 1:0 над "Янг Бойз" не стала каким-то исключением. В минувший уикенд против "Кристал Пэлас" Санчесу также не нашлось места в стартовом составе — Алексис был вынужден довольствоваться появлением на замену в середине второго тайма.

Отношения Санчеса и Моуриньо находятся в переломном состоянии, и Алексис уже не верит, что у него есть будущее в "Юнайтед" при Моуриньо. Теперь экс-игрок "Барселоне" намерен приложить дополнительные усилия, чтобы в январе все-таки устроить побег в ПСЖ.



Метки Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2018 09:00

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  1. ko1obok 29.11.2018 10:00 # ko1obok
    хороший нап, усадит Мбаппе на лавку

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  2. mr-dodds 29.11.2018 09:47 # mr-dodds
    Лучший подарок от команды на НГ

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  3. slavik92 29.11.2018 09:29 # slavik92
    ну и вместо кого он там хочет играть в псж?
    сиди, да получай свои 500к

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  4. easports 29.11.2018 09:29 # easports
    а мог с МС на чемпионство идти. днина. загубил атмосферу в Арсенале, кинул Сити уже на переправе. Но карма настигла.

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  5. theo-zm 29.11.2018 09:21 # theo-zm
    Очередное доказательство тенденции после ухода из Арсенала

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  6. selfish 29.11.2018 09:21 # selfish
    Поскорее бы избавиться от этого околотопа

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  7. mc-od 29.11.2018 09:08 # mc-od
    Побег из Чмоушенка...

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