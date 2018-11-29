Санчес стал еще ближе к уходу из "Юнайтед"

Нападающий Алексис Санчес стал еще ближе к уходу из "Манчестер Юнайтед" после того, как не попал в заявку на матч Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".

Объясняя во вторник вечером отсутствие игрока, зарабатывающего полмиллиона фунтов в неделю, Моуриньо честно признал, что Санчес не травмирован. Жозе принял тактическое решение не включать Алексиса даже в число запасных.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, это событие лишь подкрепило желание 29-летнего чилийца как можно скорее покинуть "Олд Траффорд", куда он перебрался в январе из "Арсенала" в обмен на Генриха Мхитаряна.



Отметим, что победа 1:0 над "Янг Бойз" не стала каким-то исключением. В минувший уикенд против "Кристал Пэлас" Санчесу также не нашлось места в стартовом составе — Алексис был вынужден довольствоваться появлением на замену в середине второго тайма.



Отношения Санчеса и Моуриньо находятся в переломном состоянии, и Алексис уже не верит, что у него есть будущее в "Юнайтед" при Моуриньо. Теперь экс-игрок "Барселоне" намерен приложить дополнительные усилия, чтобы в январе все-таки устроить побег в ПСЖ.