"Хаддерсфилд" вступил в борьбу за Соланке

"Хаддерсфилд" присоединился к числу клубов, заинтересованных в нападающем "Ливерпуля" Доминике Соланке, и имеет серьезный козырь в борьбе за игрока.

В этом сезоне 21-летний Соланке не сыграл ни минуты за "красных" и лишь однажды смог попасть в заявку на матч. Едва ли такая ситуация устраивает талантливого футболиста.



Sky Sports ожидает, что главный тренер "Ливерпуль" Юрген Клопп не будет чинить препятствий на пути к уходу Соланке в аренду на вторую половину сезона.



На возможную доступность экс-игрока "Челси" в январе уже обратили внимание "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм", а теперь к числу претендентов на Доминика присоединился и "Хаддерсфилд".



"Терьеры", чей наставник Дэвид Вагнер является большим другом Клоппа, испытывают колоссальные проблемы возле чужих ворот в этом сезоне, забив лишь восемь голов в 13 матчах Премьер-Лиги.