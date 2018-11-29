Мартиаль объяснил свой прогресс в последние недели

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль рассказал, что регулярная игра в стартовом составе помогла ему стать лучше в плане тактики и оборонительных действий.

22-летний француз, от которого главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо был готов избавиться перед стартом сезона, демонстрирует великолепную форму в последние недели.



Именно Антони является лучшим бомбардиром "Юнайтед" в этом сезоне с семью голами при девяти выходах в старте во всех турнирах, а в октябре был признан Игроком Месяца в своей команде. Сам Мартиаль свой прогресс связывает с тем, что, наконец, получил возможность играть регулярно.



"Ключ в том, что я играю матчи. Когда ты регулярно играешь, то начинаешь снова получать удовольствие от футбола и набирать форму".



"Если ты не играешь регулярно и лишь тренируешься, ты можешь быть в отличной форме, но это совсем не то, когда ты играешь матчи подряд. Надеюсь, я продолжу регулярно выходить на матчи и играть в них хорошо".



"Думаю, мой прогресс — на тактическом уровне. Я стараюсь входить на хорошие позиции, чтобы быть как можно полезнее для команды. Также я стараюсь упорнее работать в обороне, помогая команде, когда мы не владеем мячом".



"Мы работаем над тактикой, и я стараюсь изо всех сил. Я внимательно слушаю советы всего тренерского штаба, и я убедился, что мне это очень помогает", — цитирует Мартиаля Sky Sports.