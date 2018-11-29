Де Брюйне не успевает вернуться к матчу против "Челси"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рискует задержаться в лазарете и пропустить матч против своего бывшего клуба "Челси" в следующем месяце.

27-летний бельгиец принял участие только в пяти матчах "горожан" в этом сезоне, сперва побывав в лазарете с травмой правого колена, а в начале ноября повредив левой колено.



В первом случае Де Брюйне вернулся в строй практически в два раза быстрее прогноза докторов. На сей раз восстановление Кевина проходит медленнее.



Изначально доктора надеялись поставить Де Брюйне на ноги за четыре-шесть недель. Ожидалось, что в таком случае Кевин использует выезд к "Уотфорду" 4 декабря как разминку перед битвой с "Челси" четырьмя днями позже.



Однако Daily Mirror стало известно от своих источников в "Сити", что в данный момент Де Брюйне ничуть не близок к тому, чтобы сыграть против "шершней", а это в свою очередь ставит под большую угрозу участие Кевина в матче против своего бывшего клуба.



Уверенно можно говорить лишь о том, что "горожане" не собираются форсировать возвращение Де Брюйне, две травмы которого могут быть следствием Чемпионата Мира. Кевин выйдет на поле, только когда будет полностью готов.