Де Брюйне не успевает вернуться к матчу против "Челси"

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рискует задержаться в лазарете и пропустить матч против своего бывшего клуба "Челси" в следующем месяце.

27-летний бельгиец принял участие только в пяти матчах "горожан" в этом сезоне, сперва побывав в лазарете с травмой правого колена, а в начале ноября повредив левой колено.

В первом случае Де Брюйне вернулся в строй практически в два раза быстрее прогноза докторов. На сей раз восстановление Кевина проходит медленнее.

Изначально доктора надеялись поставить Де Брюйне на ноги за четыре-шесть недель. Ожидалось, что в таком случае Кевин использует выезд к "Уотфорду" 4 декабря как разминку перед битвой с "Челси" четырьмя днями позже.

Однако Daily Mirror стало известно от своих источников в "Сити", что в данный момент Де Брюйне ничуть не близок к тому, чтобы сыграть против "шершней", а это в свою очередь ставит под большую угрозу участие Кевина в матче против своего бывшего клуба.

Уверенно можно говорить лишь о том, что "горожане" не собираются форсировать возвращение Де Брюйне, две травмы которого могут быть следствием Чемпионата Мира. Кевин выйдет на поле, только когда будет полностью готов.



Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2018 06:00

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