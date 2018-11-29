Почеттино верит, что "Тоттенхэм" сможет выйти в плей-офф Лиги Чемпионов

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино убежден, что его команде по силам выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, несмотря на выезд к "Барселоне" в заключительном туре.

Гол Кристиана Эриксена на 80-й минуте позволил "шпорам" вырвать минимальную победу против "Интера" и избежать досрочного выбывания из Лиги Чемпионов.



Теперь для "Тоттенхэма" все решится в матче против "Барселоны", которая уже гарантировала себе первое место в Группе B. "Шпорам" необходимо сыграть не хуже, чем "Интер" с ПСВ, и Почеттино верит в шансы своей команды.



"Все возможно. Я никогда не говорил, что миссия невыполнима — в футболе может случиться всякое, и ты должен верить. Будет тяжело обыграть "Барселону", но очень важно верить в себя. Но сперва нас ждет тяжелый матч против "Арсенала", и мы снова должны привести себя в готовность".



"Самое важное — постараться распространить уверенность на всю команду, потому что люди спрашивают меня, почему я тасую состав после побед и после хорошей игры".



"Но иногда, даже побеждая, ты должен сделать что-нибудь, чтобы придать искру команде, освежить ее и дать понять, что все игроки важны. На первом месте не отдельные личности, а коллектив", — сообщил Почеттино BT Sport.