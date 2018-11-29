"Ливерпуль" проиграл ПСЖ, поставив под угрозу выход в плей-офф Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" проиграл и своей третий выездной матч на групповом этапе Лиги Чемпионов, уступив ПСЖ со счетом 2:1 и поставив под большую угрозу свое участие в плей-офф.

Относительно победы 0:3 в гостях у "Уотфорда" главный тренер "красных" Юрген Клопп сделал две перестановки, доверившись Джо Гомесу и Джеймсу Милнеру вместо Трента Александер-Арнольда и Джердана Шакири.



ПСЖ начал матч по-хозяйски, и уже на седьмой минуте Тиагу Силва ударом головой проверил на бдительность своего партнера по сборной Бразилии Алиссона. Голкипер гостей среагировал, однако рефери уже дал свисток, зафиксировав офсайд.



Продолжив атаковать, парижане достаточно легко открыли счет. На 13-й минуте Виргил Ван Дейк неудачно остановил прострел с фланга, мяч достался Хуану Бернату, который сместился вдоль лицевой и пробил в противоход Алиссону — 1:0.



После мощного старта хозяева ослабили натиск, но при этом сохранили контроль над игрой и принялись выманивать соперника на свою половину поля.



На 37-й минуте ПСЖ убежал в быструю атаку, и хотя Алиссон отразил удар в упор Эдинсона Кавани после прострела Килиана Мбаппе, Неймар тут же сыграл на добивании — 2:0.



"Ливерпуль" мог бы полностью вычеркнуть первый тайм из своей жизни, если бы не инцидент перед самым перерывом, когда Анхель Ди Мария сбил в своей штрафной шедшего на высокой скорости Садио Мане. Система VAR помогла рефери изменить свое первоначальное решение и назначить пенальти, который был уверенно реализован Милнером — 2:1.



В начале второго тайма "красные" отделались испугом, потому что Маркиньос результативно замкнул подачу со штрафного, однако сделал это из офсайда, который был зафиксирован рефери.



Довольно скоро гости прибрали инициативу и принялись искать счастью в атаках, однако ПСЖ оборонялся надежно и не бросал на произвол своего голкипера.



На еще один гол "Ливерпуль" не наиграл, явно опасаясь ответных атак парижан и от этого сильно не рискуя. ПСЖ удержал победу, позволив сопернику только раз пробить в створ за все 90 минут.



ПСЖ отпраздновал уверенную победу, не позволив "Ливерпулю" создать много моментов, а свой единственный гол пропустив с пенальти. Этот результат означает, что теперь "красные" должны будут обыгрывать "Наполи" 11 декабря с перевесом в два гола или более, чтобы выйти в плей-офф.



ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия) — 2:1 (2:1)



Голы: Бернат 13, Неймар 37 — Милнер 45 (пен).



ПСЖ: Буффон, Керер, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат, Верратти, Маркиньос, Ди Мария (Алвес 65), Мбаппе (Рабьо 85), Кавани (Шупо-Мотинг 65), Неймар.



"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум (Кейта 66), Милнер (Шакири 77), Салах, Мане, Фирмино (Старридж 71).



Предупреждения: Верратти, Неймар — Вейналдум, Гомес, Робертсон, Ван Дейк, Старридж.