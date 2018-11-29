"Ливерпуль" проиграл ПСЖ, поставив под угрозу выход в плей-офф Лиги Чемпионов
"Ливерпуль" проиграл и своей третий выездной матч на групповом этапе Лиги Чемпионов, уступив ПСЖ со счетом 2:1 и поставив под большую угрозу свое участие в плей-офф.
Относительно победы 0:3 в гостях у "Уотфорда" главный тренер "красных" Юрген Клопп сделал две перестановки, доверившись Джо Гомесу и Джеймсу Милнеру вместо Трента Александер-Арнольда и Джердана Шакири.
ПСЖ начал матч по-хозяйски, и уже на седьмой минуте Тиагу Силва ударом головой проверил на бдительность своего партнера по сборной Бразилии Алиссона. Голкипер гостей среагировал, однако рефери уже дал свисток, зафиксировав офсайд.
Продолжив атаковать, парижане достаточно легко открыли счет. На 13-й минуте Виргил Ван Дейк неудачно остановил прострел с фланга, мяч достался Хуану Бернату, который сместился вдоль лицевой и пробил в противоход Алиссону — 1:0.
После мощного старта хозяева ослабили натиск, но при этом сохранили контроль над игрой и принялись выманивать соперника на свою половину поля.
На 37-й минуте ПСЖ убежал в быструю атаку, и хотя Алиссон отразил удар в упор Эдинсона Кавани после прострела Килиана Мбаппе, Неймар тут же сыграл на добивании — 2:0.
"Ливерпуль" мог бы полностью вычеркнуть первый тайм из своей жизни, если бы не инцидент перед самым перерывом, когда Анхель Ди Мария сбил в своей штрафной шедшего на высокой скорости Садио Мане. Система VAR помогла рефери изменить свое первоначальное решение и назначить пенальти, который был уверенно реализован Милнером — 2:1.
В начале второго тайма "красные" отделались испугом, потому что Маркиньос результативно замкнул подачу со штрафного, однако сделал это из офсайда, который был зафиксирован рефери.
Довольно скоро гости прибрали инициативу и принялись искать счастью в атаках, однако ПСЖ оборонялся надежно и не бросал на произвол своего голкипера.
На еще один гол "Ливерпуль" не наиграл, явно опасаясь ответных атак парижан и от этого сильно не рискуя. ПСЖ удержал победу, позволив сопернику только раз пробить в створ за все 90 минут.
ПСЖ отпраздновал уверенную победу, не позволив "Ливерпулю" создать много моментов, а свой единственный гол пропустив с пенальти. Этот результат означает, что теперь "красные" должны будут обыгрывать "Наполи" 11 декабря с перевесом в два гола или более, чтобы выйти в плей-офф.
ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия) — 2:1 (2:1)
Голы: Бернат 13, Неймар 37 — Милнер 45 (пен).
ПСЖ: Буффон, Керер, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат, Верратти, Маркиньос, Ди Мария (Алвес 65), Мбаппе (Рабьо 85), Кавани (Шупо-Мотинг 65), Неймар.
"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум (Кейта 66), Милнер (Шакири 77), Салах, Мане, Фирмино (Старридж 71).
Предупреждения: Верратти, Неймар — Вейналдум, Гомес, Робертсон, Ван Дейк, Старридж.
29.11.2018 01:00
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Последние комментарии:
Ливерлуп отправится снова к Спартакам и Зенитам. Там где и должен быть.
Челси же наигрывает резерв
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Салах больше не выйдет на прошлогодний уровень.Надо было избавляться от него.Дибала,Хамес,Фекир или Пулишич смотрелись бы интереснее намного.Салаха продавать надо,а то становится Бэйлом.
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Клопп: "Чтобы победить ПСЖ, нужны большие яйца"
Ну ок.
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С фига ли победа в 2 мяча нужна Ливерпулю?
Если 1-0 выиграем, они тоже 1-0 выиграли нас, тогда смотрим разницу.
У Наполи 7-4, у нас 8-7. Забиваем 1, у нас 9-7, у них 7-5. По матчам ровно, дельта мячей тоже, тогда смотрим количество голов, которых забито у нас больше.
Прежде чем писать статьи, изучите регламент и не позорьтесь:
Регламент Лиги чемпионов по футболу. Определение мест команд.
Дополнительные показатели при равенстве очков у 2-х и более команд:
a) Результат игр между собой - очки;
b) Результат игр между собой - разница мячей;
c) Результат игр между собой - количество голов;
d) Результат игр между собой - голы в гостях;
e) Если после применения критериев от "а" до "d" команды по-прежнему имеют равные показатели,
то для определения итогового турнирного положения критерии от "а" до "d"
применяются повторно исключительно к матчам с участием этих команд.
Если и эта процедура не позволяет принять окончательное решение, то используются критерии от "f" до "l";
f) Общая разность мячей;
g) Количество мячей, забитых во всех играх;
h) Количество мячей, забитых в гостях во всех играх;
i) Количество побед во всех играх;
j) Количество побед в гостях во всех играх;
k) Меньшее количество штрафных очков за карточки (красная=3, удаление за 2 желтых=3, желтая=1);
l) Наибольший коэффициент клуба.
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1. "ВЕРУНЫ". Стадо тупорылейших уебков. Именно футбольное племя. ВСЕГДА считают что их клуб затащит. Когда не тащит, смываются в кусты. Знаете что мне это напоминает? Вату "Путин президент мира". А когда хуй сосете их вроде как бы не видно. Вы поняли или расписать?
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Црвена обыгрывает Псж
Наполи укатывает порт
Ливерпуль пролетает мимо своего любимого и родного турнира
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Лвиер - это отрыжка Апл, отправляется в Ле.. хотя 3 место должна занимать
Црвена
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без шансов уже, наполи сильны
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колбасники уже по 5-0 выигывают наполи, охуеть дауны
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Вот разница между Королями Манчестер Сити и обрыганами лузерки.
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1) Ты смешной пиздец, пытаешься навязать себе и всем остальным превосходство ПСЖ и Наполи, хотя понимаешь, что они не соперники ЛФК.
Источник: http://fapl.ru/posts/64909/?c=1
2) Дятел, ты если судишь всех англов по Челси, то иди нахуй.
Спроси 100 экспертов и 99 скажут, что Ливерпулю гарантировано первое место, а один обоссыт себе ебало и представится безвизом.
Источник: http://fapl.ru/posts/64909/?c=1
3) у псж только атака, нейтрализуй ее и еби мешок арабов как хочешь
Кейта обоссыт каждого лягушатника, а Трентушка просто нассыт в ротан Геймару
Источник: http://fapl.ru/posts/64909/?c=1
4) МС и ТТХ откиснут, ЛФК и МЮ проходят на изи в плов.
ЛФК доходит до финала и берет 6-ю ЛЧ.
Изи.
Источник: http://fapl.ru/posts/64909/?c=1
5) ахахахах
изичайшая группа
хотелось бы что-нить посерьёзнее, но ладно, потом отымеем мажориков
Источник: http://fapl.ru/posts/64909/?c=1
Тупа обосцанцы))))
(ответить)
Я считаю что команда колибра Ливерпуля, не долга позволять обыгрывать себя командам типа Пльзень и тп.
(ответить)
клоп топово не выигрывает трофеи
(ответить)
Радует одно: у Ливерпуля больше шансов выйти в 1\8 ЛЧ в этом сезоне, чем у щелси в 1\8 в этом сезоне ЛЧ
(ответить)
Результат по игре, ПСЖ заслужил эту победу. Игра не смотрелась как это было на Энфилде - на обе команды давил результат. Гомес справа был полезен только аутами и на его месте Фабиньо мог выглядеть и получше, в то время как сам он с Ван Дейком в центре защиты. Полузащита не впечатлила совсем и Хендерсон-Вейналдум-Милнер сегодня проиграли центр поля. Снова у ЛФК нет острых передач на тройку нападающих и проблема с последним пасом все никак не решается. Матч был проигран еще в первом тайме, а по такой игре Кейта-Старридж-Шакири уже можно было и не выпускать. Одни из лучших в последних матчах Ван Дейк-Вейналдум-Фирмино часто ошибались... Ситуация на грани и тем интереснее будет матч на Энфилде после 0:1 с Наполи в гостях.
(ответить)
пока безвиз горит от лфк, ватный пшек угнал его фургончик с мороженым
(ответить)
КОРОЛИ НА ТРОНЕ
КОЛБАСА НА СТРАПОНЕ
СКРИНЬТЕ
(ответить)
называется докукарекались
ваши ухмылки над Арсеналом и щолси вылезли боком, теперь сами же будете играть на родном турнире.
по факту наполи изи забьет в гостях, три гола от команды шарлота вряд ли стоит ожидать, это ведь не уотфорд приедет
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А ситуация конечно хуёвенькая. Но тут сами виноваты - потеряли очки там, где все их набирали.
(ответить)
Ну удачи лфц в ле
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