"Тоттенхэм" вырвал победу у "Интера" и сохранил шансы на плей-офф Лиги Чемпионов

Поздний гол Кристиана Эриксена позволил "Тоттенхэму" вырвать минимальную победу против "Интера" и сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

По сравнению с победой 3:1 над "Челси" у "шпор" произошло четыре изменения в стартовом составе. Ян Вертонген, Харри Уинкс, Эрик Ламела и Лукас Моура появились вместо Хуана Фойта, Эрика Дайера, Кристиана Эриксена и Сон Хен Мина.



"Тоттенхэм" сразу же забрал мяч под свой контроль, а первый заслуживающий внимания момент возник на седьмой минуте, когда Харри Кейн ударом практически с нулевого угла попал в штангу.



Вскоре Деле Алли и Ламела отметились неплохими, но неточными ударами, затем Лукас Моура завершал хорошую скоростную комбинацию, но голкипер гостей Самир Ханданович намертво взял мяч.



"Интер" был явно настроен на ничью, неохотно атакуя и делая упор на сдерживание соперника. На 38-й минуте только перекладина уберегла гостей от пропущенного гола после дальнего удара Уинкса.



Во втором тайме игра не изменилась. "Тоттенхэм" отчаянно нуждался в победе, и это гнало команду Маурисио Почеттино вперед и одновременно оставляло гостям возможности для своих атак, пускай и редких.



И все-таки "шпоры" дожали соперника. На 80-й минуте Мусса Сиссоко ворвался в штрафную по правому краю, сделал передачу в центр на Алли, а тот дождался подключения Эриксена. Вышедший на замену датчанин уверенно поразил свободный угол ворот с левой ноги — 1:0.



"Интер" оживился в концовке матча, но было уже слишком поздно. Хозяева отстояли три очка.



"Тоттенхэму" пришлось потрудиться, чтобы одержать эту победу, однако результат закономерен. "Интер" с самого начала играл на ничью и за это поплатился. Теперь для "шпор" все решится в заключительном матче против "Барселоны" — нужно сыграть не хуже, чем сыграет "Интер" с ПСВ.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Интер" (Италия) — 1:0 (0:0)



Гол: Эриксен 80.



"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Уинкс (Дайер 87), Сиссоко, Ламела (Эриксен 70), Алли, Моура (Сон 62), Кейн.



"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриниар, Де Врей (Миранда 82), Асамоа, Брозович, Весино, Политано (Кейта 83), Наингголан (Валеро 44), Перишич, Икарди.



Предупреждения: Алдердвейрелд, Ламела, Сон — Де Врей, Валеро.