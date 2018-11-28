МЮ придется продлить контракт Де Хеа на 12 месяцев вместо новой сделки

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа не будет спешить с новым контрактом, что заставляет клуб уже в самое ближайшее время активировать опцию по продлению действующего трудового договора испанца на 12 месяцев.

После победы 1:0 над "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо похвалил Де Хеа за потрясающий сейв и назвал своего подопечного лучшим голкипером в мире.



Также Моуриньо обнадежил болельщиков "Юнайтед", заявив, что Де Хеа "хочет остаться" в клубе. Однако BBC удалось выяснить, что слова Жозе ничуть не приблизили Давида к новой сделке.



В данный момент ситуация остается прежней: прогресс в переговорах о продлении сотрудничества отсутствует, а действующий контракт 28-летнего голкипера все так же истекает в конце этого сезона. Формально это означает, что с 1 января Де Хеа смог бы вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа, не спрашивая на то разрешения у "дьяволов".



Чтобы обезопасить себя от спекуляций в зимнее трансферное окно, клубу с "Олд Траффорд" не остается ничего иного, кроме как воспользоваться своей опцией по автоматическому продлению действующего контракта Де Хеа до лета 2020.



Эта опция позволит "Юнайтед" выиграть время, но кардинально не решит проблемы — клубу все еще предстоит сильно постараться, чтобы убедить Давида связать свое будущее с "дьяволами".



Добавим, что в данный момент зарплата Де Хеа составляет около 200 тысяч фунтов в неделю, которую смог бы значительно увеличить по новому контракту, однако вопрос не в деньгах — Давид сомневается, что сможет реализовать с "Юнайтед" свои амбиции насчет победы в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.