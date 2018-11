УЕФА не накажет Моуриньо за бросок ящика с бутылками

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не будет наказан за агрессивное празднование гола в матче Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".

Моуриньо и публика "Олд Траффорд" были вынуждены запастись терпением до компенсированного времени, чтобы увидеть гол Маруана Феллайни, который обеспечил "Юнайтед" минимальную победу и досрочный выход в плей-офф Лиги Чемпионов.



Празднуя гол Феллайни, Моуриньо эффектно схватил ящик с питьевыми бутылками и швырнул его об землю, сильно повредив инвентарь. После матча Жозе признался, что в тот момент испытал облегчение после длительного периода разочарования.



Подобного рода инцидент, вероятно, не остался бы без внимания FA, будь это матч Премьер-Лиги. Например, в 2016 Моуриньо был дисквалифицирован на одну игру за то, что умышленно пнул бутылку с водой во встрече с "Вест Хэмом".



Однако УЕФА поступил более мягко, сообщает BBC. Футбольные чиновники решили не открывать дисциплинарное дело в отношении Моуриньо, простив тому бурное проявление эмоций.





