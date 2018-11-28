Сарри поговорил с каждым из своих игроков после поражения из "Тоттенхэма"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что провел серию индивидуальных бесед со своими игроками после поражения 3:1 от "Тоттенхэма" в субботу.

В минувший уикенд "синие" потерпели свое первое поражение при Сарри, причем "шпоры" взяли верх в доминирующей манере. После такого фиаско итальянский специалист был вынужден инициировать настоящее расследование.



"Я поговорил с ними, игрок за игроком. По 5-10 минут на каждого".



"Нужно сказать, что мы проиграли свой первый матч за три с половиной месяца. Но мы должны понять, почему, особенно в психологическом плане".



"Мне очень сложно понять, почему так произошло. Мы играли без целеустремленности в столь важном матче. Если у тебя нет целеустремленности, у тебя нет мотивации. Если у тебя нет мотивации, у тебя может не быть четких целей на уме. Я хотел разобраться в этом".



"Им было очень сложно объяснить мне это. Некоторые говорили, что проблема в международном перерыве. Проблема с тем, чтобы сразу же быть на 100 процентов готовым".



"Но я не знаю наверняка. Возможно, "Тоттенхэму" было проще, потому что их игроки (из сборной Англии) играли здесь в Лондоне в воскресенье. Уже в понедельник они все воссоединились, так что это может быть правдой. Но я думаю, в этом только малая доля истины", — цитирует Сарри Evening Standard.