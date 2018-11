Пол Скоулз раскритиковал Лукаку

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз выразил свое разочарование тенденцией нападающего Ромелу Лукаку отходить вглубь поля за мячом.

Как известно, на клубном уровне Лукаку не забивает с 15 сентября. Ромелу остался вне стартового состава "красных дьяволов" на матч Лиги Чемпионов против "Янг Бойз", выйдя на замену только на 64-й минуте.



Именно Лукаку ассистировал Маруану Феллайни, когда тот забивал единственный гол в компенсированное время, однако Скоулз считает, что Ромелу сам должен открываться на острие, а не опускаться на позицию плеймейкера.



"Такое впечатление, что он, ощущая себя игроком "Манчестер Юнайтед", чувствует необходимость участвовать в игре и отходить на позицию 10-го номера. Нет, он не должен этого делать. Это последняя вещь, которую он должен делать".



"Он не обладает качествам для этого. Его сила в том, чтобы совершать рывки за спиной у защитников и откликаться на фланговые передачи. И игроки полузащиты должны сказать ему об этом".



"Не приходи сюда на роль плеймейкера, это не твое. Не хочу проявить неуважение к нему, но он не лучшим образом контролирует мяч. Он тот, кто может совершать рывки и наносить завершающий удар. Он способен забивать голы", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.





