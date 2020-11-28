Хави Грасия связал свое будущее с "Уотфордом" до 2023 года

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный на четыре с половиной года.

Грасия, которому ранее довелось поработать в Испании, Греции и России, заступил на тренерский мостик "шершней" в январе. Хави уверенно решил задачу по продлению прописки в Премьер-Лиге, финишировав на 14-й позиции.



Новую кампанию 48-летний испанец начал еще более впечатляющим образом — после 13 туров "Уотфорд" занимает девятую строчку и находится в восьми очках позади замыкающего топ-4 "Челси".



Грасия является 10-м рулевым "шершней" с тех пор, как в 2012 году клуб перешел в рук семейства Поццо, однако теперь итальянские владельцы решили, что Хави — тот, кто способен обеспечить "Уотфорду" стабильность.



Таким образом, Грасия заключил с "Уотфордом" новую сделку до 2023 года и опцией продления еще на 12 месяцев.



"Я очень рад продлить свой контракт. Я очень горжусь, что являюсь частью этого клуба и что буду иметь к нему отношение еще несколько сезонов", — сообщил Грасия.