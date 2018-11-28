Феллайни: "Моуриньо доверяет мне"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни заявил, что ощущает доверие главного тренера Жозе Моуриньо.
Накануне вечером Феллайни вновь доказал свою ценность для команды. Возможно, Маруан не столь хорош на своей позиции в центре поля, но он становится грозным оружием, когда приходит играть в чужую штрафную.
В матче с "Янг Бойз" именно Феллайни забил единственный гол, который позволил "Юнайтед" вырвать победу и досрочно выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. После игры Маруан поблагодарил Моуриньо за доверие.
"Я чувствую себя комфортно. Я счастлив своими отношениями с тренером. Он вселяет в меня большую уверенность и доверяет мне. Это важно для игрока. Я стараюсь благодарить его на футбольном поле".
"Я всегда стараюсь изо всех сил рад команды. Выхожу я в старте или нет, каждый знает, что я командный игрок. Самое важное — набирать очки и выигрывать матчи", — цитирует Феллайни Sky Sports.
28.11.2018 19:00
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Вах Марик, красаучек
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