Сарри не променяет Жоржиньо на Канте

Нголо Канте Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри подверг критике полузащитника Нголо Канте и заявил, что не собирается возвращать француза в опорную зону.

После поражения 3:1 от "Тоттенхэма" в минувший уикенд многие болельщики и эксперты сошлись во мнении, что Сарри напрасно расходует талант Канте, обладающего репутацией одного из лучших опорников мира.

Против "шпор" Нголо действовал ближе к атаке, вдобавок правее центра, и Сарри считает, что с этой ролью полузащитник не справился. Маурицио по-прежнему не собирается возвращать Канте на место Жоржиньо.

"Как вы знаете, мне нравится использовать в качестве центрального полузащитника очень технического игрока. Для меня таковым является Жоржиньо или Фабрегас. Я не хочу Канте на этой позиции".

"В последнем матче Канте слишком сильно хотел повлиять на игру после 15 первых минут. Он оставлял свою позицию и слишком много времени проводил у чужой штрафной площади".

"Думаю, это не лучшее качестве Канте. А результат лишь стал следствием наших сложностей".

"Сможет ли Канте адаптироваться к этой роли? Возможно, это вопрос времени. Он должен оставаться ближе к Жоржиньо, особенно когда мяч у другой команды", — цитирует Сарри Daily Express.



Метки Канте, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2018 18:00

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  1. chelsea-69 28.11.2018 18:31 # chelsea-69
    Лукавит макаронина. Сюрприз для мц готовит. Только будет уже поздно

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  2. pauk 28.11.2018 18:14 # pauk
    Все правильно
    Обратного ждали только недалёкие

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  3. jigalenko 28.11.2018 18:05 # jigalenko
    это начало конца

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