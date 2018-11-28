Сарри не променяет Жоржиньо на Канте

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри подверг критике полузащитника Нголо Канте и заявил, что не собирается возвращать француза в опорную зону.

После поражения 3:1 от "Тоттенхэма" в минувший уикенд многие болельщики и эксперты сошлись во мнении, что Сарри напрасно расходует талант Канте, обладающего репутацией одного из лучших опорников мира.



Против "шпор" Нголо действовал ближе к атаке, вдобавок правее центра, и Сарри считает, что с этой ролью полузащитник не справился. Маурицио по-прежнему не собирается возвращать Канте на место Жоржиньо.



"Как вы знаете, мне нравится использовать в качестве центрального полузащитника очень технического игрока. Для меня таковым является Жоржиньо или Фабрегас. Я не хочу Канте на этой позиции".



"В последнем матче Канте слишком сильно хотел повлиять на игру после 15 первых минут. Он оставлял свою позицию и слишком много времени проводил у чужой штрафной площади".



"Думаю, это не лучшее качестве Канте. А результат лишь стал следствием наших сложностей".



"Сможет ли Канте адаптироваться к этой роли? Возможно, это вопрос времени. Он должен оставаться ближе к Жоржиньо, особенно когда мяч у другой команды", — цитирует Сарри Daily Express.