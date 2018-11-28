Азар пропустит матч с ПАОКом из-за травмы

Наставник "Челси" Маурицио Сарри подтвердил, что плеймейкер Эден Азар получил травму в дерби с "Тоттенхэмом" и теперь пропустит матч Лиги Европы против ПАОКа.

После поражения 3:1 от "шпор" Азар рассказал прессе, что доигрывал матч с травмой лодыжки. Эден дал понять, что подобное происходит регулярно, и повреждение не носит серьезного характера.



Тем не менее, несколько дней на восстановление 27-летнему бельгийцу все-таки потребуется. Азар не сыграет с ПАОКом, но может вернуться к матчу с "Фулхэмом" в воскресенье.



"Он не сможет сыграть завтра, но я думаю, мы сможем поставить его на ноги к нашему следующему матчу в Премьер-Лиге", — цитирует Сарри Sky Sports.



Отметим, что Азар лишь недавно вернулся в строй после травмы спины и не забивает уже пять матчей кряду. Это вызывает беспокойство у Маурицио.



"Я обеспокоен, потому что 25 дней назад у него была травма спины, теперь — лодыжки. Думаю, он пропустил много тренировок, поэтому нормально, что его физическая форма оставляет желать лучшего".



"Ему нужна полная неделя тренировок и пара матчей, чтобы вернуться в свое лучшее состояние. Эта неделя пойдет ему на пользу, а там посмотрим. Думаю, он все равно не смог бы сыграть 10 матчей за 30 дней, поэтому пускай отдохнет", — добавил Сарри.