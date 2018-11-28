Робби Кин завершил игровую карьеру

Робби Кин Бывший нападающий "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" Робби Кин объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 38 лет.

Всего несколько дней назад Кин был представлен помощником новоиспеченного главного тренера сборной Ирландии Мика Маккарти. Естественно, эта работа несовместима с игровой карьерой, и сегодня Робби подтвердил, что вешает бутсы на гвоздь.

Свою профессиональную карьеру Кин начал в "Вулверхэмптоне" в 1997 году. С тех пор Робби поиграл за 10 других клубов, забив 325 голов в 737 матчах. За ирландскую сборную нападающий провел 146 поединков, отличившись 68 раз.

Несмотря на обилие клубов, в трофейном кабинете Кина значится лишь Кубок Лиги с "Тоттенхэмом" в сезоне 2007/08, а также три титула МЛС с "ЛА Гэлакси".



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Автор mihajlo   

Дата 28.11.2018 15:20

Количество просмотров Просмотров: 767

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  1. wolfsmensch 28.11.2018 15:48 # wolfsmensch
    отличный форвард! любой бы нынешний клуб АПЛ усилил, возможно кроме МС

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  2. papka-legend 28.11.2018 15:44 # papka-legend
    один из немногих, кто мне нравился в составе Тоттенхэма

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  3. melwood-lfc 28.11.2018 15:43 # melwood-lfc
    зря его слили в январе
    ему как и бентеке просто не везло, такие голы простые должен был забивать
    мне нравился

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  4. naby-keita 28.11.2018 15:38 # naby-keita
    не хватает в АПЛ таких харизматичных игроков.

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  5. makeewadim 28.11.2018 15:37 # makeewadim
    Эх, побольше бы таких "безумных" игроков.

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  6. rap-woiska 28.11.2018 15:32 # rap-woiska
    Топ дяхан

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  7. gerrard08 28.11.2018 15:30 # gerrard08
    Эпично, конечно, поцыка за пол года после покупки продали)
    Но гг он рил топово положил.

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  8. lfcynwa 28.11.2018 15:24 # lfcynwa
    крутой дядька

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