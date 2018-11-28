Робби Кин завершил игровую карьеру

Бывший нападающий "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" Робби Кин объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 38 лет.

Всего несколько дней назад Кин был представлен помощником новоиспеченного главного тренера сборной Ирландии Мика Маккарти. Естественно, эта работа несовместима с игровой карьерой, и сегодня Робби подтвердил, что вешает бутсы на гвоздь.



Свою профессиональную карьеру Кин начал в "Вулверхэмптоне" в 1997 году. С тех пор Робби поиграл за 10 других клубов, забив 325 голов в 737 матчах. За ирландскую сборную нападающий провел 146 поединков, отличившись 68 раз.



Несмотря на обилие клубов, в трофейном кабинете Кина значится лишь Кубок Лиги с "Тоттенхэмом" в сезоне 2007/08, а также три титула МЛС с "ЛА Гэлакси".



