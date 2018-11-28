Робби Кин завершил игровую карьеру
Бывший нападающий "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" Робби Кин объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 38 лет.
Всего несколько дней назад Кин был представлен помощником новоиспеченного главного тренера сборной Ирландии Мика Маккарти. Естественно, эта работа несовместима с игровой карьерой, и сегодня Робби подтвердил, что вешает бутсы на гвоздь.
Свою профессиональную карьеру Кин начал в "Вулверхэмптоне" в 1997 году. С тех пор Робби поиграл за 10 других клубов, забив 325 голов в 737 матчах. За ирландскую сборную нападающий провел 146 поединков, отличившись 68 раз.
Несмотря на обилие клубов, в трофейном кабинете Кина значится лишь Кубок Лиги с "Тоттенхэмом" в сезоне 2007/08, а также три титула МЛС с "ЛА Гэлакси".
#PL matches = 349— Premier League (@premierleague) 28 ноября 2018 г.
⚽️ = 126
= 37
What a career Robbie Keane pic.twitter.com/JpqInr49JC
28.11.2018 15:20
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Последние комментарии:
отличный форвард! любой бы нынешний клуб АПЛ усилил, возможно кроме МС
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один из немногих, кто мне нравился в составе Тоттенхэма
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зря его слили в январе
ему как и бентеке просто не везло, такие голы простые должен был забивать
мне нравился
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не хватает в АПЛ таких харизматичных игроков.
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Эх, побольше бы таких "безумных" игроков.
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Топ дяхан
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Эпично, конечно, поцыка за пол года после покупки продали)
Но гг он рил топово положил.
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крутой дядька
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