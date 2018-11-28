Анонс матча "Тоттенхэм" — "Интер"

Только победа в домашнем противостоянии с "Интером" позволит "Тоттенхэму" сохранить шансы на участие в плей-офф Лиги Чемпионов.

Упущенная в Эйндховене победа над ПСВ, как тогда казалось, поставила крест шансах "шпор" выйти из Группы B. Однако ситуация, возможно, еще не так безнадежна.



Взяв реванш над голландской командой дома, "Тоттенхэм" оказался в трех очках позади "Интера". Таким образом, теперь "шпорам" нужно победить с лучшим счетом, чем 2:1, с которым они уступили на "Сан Сиро".



Если "Тоттенхэму" это удастся, то в заключительном туре подопечные Маурисио Почеттино отправятся к "Барселоне", которая уже гарантировала себе выход в 1/8 финала.



Уверенности "шпорам" определенно придаст их убедительная победа 3:1 над "Челси" в минувшую субботу. Почеттино отказался назвать тот матч лучшим для его команды в сезоне, но "Тоттенхэм" был очень хорош.



— "Тоттенхэм" выиграл обе предыдущих домашних встречи с "Интером": 3:1 в сезоне Лиги Чемпионов 2010/11 и 3:0 в сезоне Лиги Европы 2012/13.



— "Интер" пропускал в каждом из пяти предыдущих матчей против "Тоттенхэма" во всех турнирах, но при этом лишь однажды не смог забить сам.



— В пяти предыдущих встречах этих команд во всех соревнованиях побеждали неизменно хозяева.



— Это будет первый официальный матч "Интера" на "Уэмбли". Ранее итальянские команды играли здесь пять раз, одержав четыре победы.



— Поражение будет означать вылет из Лиги Чемпионов для "Тоттенхэма".



— "Тоттенхэм" проиграл два из трех последних домашних матчей в Лиге Чемпионов.



— Шесть из семи своих голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" забил во вторых таймах.



— Три из пяти своих голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Интер" забил на 85-й минуте или позже, включая оба против "Тоттенхэма" на "Сан Сиро".



— "Интер" выйдет в плей-офф, если избежит поражения.



— В 11 предыдущих сезонах участия в Лиге Чемпионов "Интер" лишь однажды не проходил в плй-офф (2003/04).



— Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил 13 голов и отдал две результативных передачи в 14 матчах Лиги Чемпионов. Кейн забил 26% всех голов "шпор" в этом соревновании за все время (13/50).



— Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин провел 17 матчей в Лиге Чемпионов за карьеру — больше, чем кто-либо другой из своей команды.



Из лазарета "Тоттенхэма" вернулся левый защитник Данни Роуз. Уго Льорис снова доступен после дисквалификации. Хуан Фойт не заявлен на Лигу Чемпионов. Давинсон Санчес, Киран Триппьер, Мусса Дембеле и Виктор Ваньяма травмированы.



Лига Чемпионов. Группа B. 5-й тур

"Тоттенхэм" (Англия) — "Интер" (Италия)

Лондон. Стадион "Уэмбли". 23:00 Онлайн-трансляция