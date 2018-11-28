Анонс матча ПСЖ — "Ливерпуль"

"Ливерпулю" необходима победа в выездном матче против ПСЖ, чтобы досрочно гарантировать себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

Команда Юргена Клоппа не потерпела ни одного поражения в 13 матчах Премьер-Лиги, но в Лиге Чемпионов проиграла половину из четырех проведенных.



И если поражение в гостях у "Наполи" еще можно списать на случайность, то фиаско в Белграде против "Црвены Звезды" объяснить сложнее. Кажется, "красные" просто не настроились на соперника, который был похож на боксерскую грушу на "Энфилде".



Впереди у "Ливерпуля" третий выезд в рамках группового этапа. Подопечные Клоппа сразятся с парижанами, которых они переиграли в домашних стенах в сентябре со счетом 3:2.



"Мы здесь, чтобы победить. Мы не будем играть на определенный результат, это сложно делать в Париже. Сойдутся лицом к лицу две очень амбициозных команды, которые находятся в очень интересном положении в группе, потому что матч в Белграде вернул в борьбу "Црвену Звезду", — говорил Клопп.



В данный момент "Ливерпуль" и "Наполи" имеют по шесть очков в Группе C. У ПСЖ пять баллов, у "Црвены Звезды" четыре.



— В трех предыдущих встречах этих команд во всех соревнованиях неизменно побеждала та команда, которая выступал в роли хозяев, включая проигрыш "Ливерпуля" в Париже 3:0.



— Сейчас у ПСЖ только пять очков. При текущем формате Лиги Чемпионов у парижан только однажды было меньше баллов после четырех матчей группового этапа (4 в 2004/05).



— ПСЖ не проигрывает дома уже 20 матчей кряду в рамках группового этапа Лиги Чемпионов — с поражения 1:3 от ЦСКА в декабре 2004.



— "Ливерпуль" проиграл оба своих выездных матча в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, но никогда не проигрывал все три на групповом этапе этого соревнования.



— "Ливерпуль" может стать пятой английской командой, проигравшей четыре или более выездных матчей Лиги Чемпионов, и первой со времен "Манчестер Сити" в 2012 году.



— Со старта прошлого сезона "Ливерпуль" забил в Лиге Чемпионов 48 голов — больше всех. 73% из них приходятся на Мохамеда Салаха (12), Роберто Фирмино (12) или Садио Мане (11).



"Ливерпулю" не помогут Натаниэль Клайн, Адам Лаллана, Алекс Окслейд-Чемберлен и Доминик Соланке, но Джо Гомес восстановился после небольшой травмы, а Садио Мане оправился после болезни.



Лига Чемпионов. Группа C. 5-й тур

ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия)

Париж. Стадион "Парк де Пренс". 23:00 Онлайн-трансляция