Анонс матча ПСЖ — "Ливерпуль"

Мохамед Салах и Неймар "Ливерпулю" необходима победа в выездном матче против ПСЖ, чтобы досрочно гарантировать себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

Команда Юргена Клоппа не потерпела ни одного поражения в 13 матчах Премьер-Лиги, но в Лиге Чемпионов проиграла половину из четырех проведенных.

И если поражение в гостях у "Наполи" еще можно списать на случайность, то фиаско в Белграде против "Црвены Звезды" объяснить сложнее. Кажется, "красные" просто не настроились на соперника, который был похож на боксерскую грушу на "Энфилде".

Впереди у "Ливерпуля" третий выезд в рамках группового этапа. Подопечные Клоппа сразятся с парижанами, которых они переиграли в домашних стенах в сентябре со счетом 3:2.

"Мы здесь, чтобы победить. Мы не будем играть на определенный результат, это сложно делать в Париже. Сойдутся лицом к лицу две очень амбициозных команды, которые находятся в очень интересном положении в группе, потому что матч в Белграде вернул в борьбу "Црвену Звезду", — говорил Клопп.

В данный момент "Ливерпуль" и "Наполи" имеют по шесть очков в Группе C. У ПСЖ пять баллов, у "Црвены Звезды" четыре.

— В трех предыдущих встречах этих команд во всех соревнованиях неизменно побеждала та команда, которая выступал в роли хозяев, включая проигрыш "Ливерпуля" в Париже 3:0.

— Сейчас у ПСЖ только пять очков. При текущем формате Лиги Чемпионов у парижан только однажды было меньше баллов после четырех матчей группового этапа (4 в 2004/05).

— ПСЖ не проигрывает дома уже 20 матчей кряду в рамках группового этапа Лиги Чемпионов — с поражения 1:3 от ЦСКА в декабре 2004.

— "Ливерпуль" проиграл оба своих выездных матча в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, но никогда не проигрывал все три на групповом этапе этого соревнования.

— "Ливерпуль" может стать пятой английской командой, проигравшей четыре или более выездных матчей Лиги Чемпионов, и первой со времен "Манчестер Сити" в 2012 году.

— Со старта прошлого сезона "Ливерпуль" забил в Лиге Чемпионов 48 голов — больше всех. 73% из них приходятся на Мохамеда Салаха (12), Роберто Фирмино (12) или Садио Мане (11).

"Ливерпулю" не помогут Натаниэль Клайн, Адам Лаллана, Алекс Окслейд-Чемберлен и Доминик Соланке, но Джо Гомес восстановился после небольшой травмы, а Садио Мане оправился после болезни.

Лига Чемпионов. Группа C. 5-й тур
ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия)
Париж. Стадион "Парк де Пренс". 23:00 Онлайн-трансляция



Метки анонс матча, Ливерпуль, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2018 14:35

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Последние комментарии:




  1. mancityman 28.11.2018 15:11 # mancityman
    привет кончубасы, напоминаю вам о том что :
    1 Манчестер Сити 13 35

    КОРОЛИ на Троне!
    лузерпуль на Страпоне !

    пока.

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  2. mototroller 28.11.2018 15:09 # mototroller
    Неудачи ливеру в ле

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  3. xiaomi 28.11.2018 15:02 # xiaomi
    В гостях? Поражения Ливера тогда

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  4. narcot 28.11.2018 14:57 # narcot
    отгадайте-ка клуб: живут историей, об АПЛ и ЛЧ приходится лишь мечтать

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  5. rap-woiska 28.11.2018 14:57 # rap-woiska
    Удачи ливеру в ЛЕ

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  6. qwerty1234halil 28.11.2018 14:54 # qwerty1234halil
    Проиграть спустят а ЛЕ там от Челси вылетать как в кубке

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  7. slash-lfc 28.11.2018 14:53 # slash-lfc
    Наконец-то на главную поставили Великий Неповторимый Ливерпуль.

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  8. melwood-lfc 28.11.2018 14:48 # melwood-lfc
    проиграем скорей всего

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  9. mata-hazard 28.11.2018 14:47 # mata-hazard
    Давайте так, вот если ты хохол, то будь каклом до конца - пиши на своём собачьем языке, сиди на сайтах .ua и будь патриотом своей украины, а не толчки мой за копейки богатеям в Европе.
    А так получается сидят тут кастрюляголовые, общаются по-русски и тявкают на Россию, а у самих американский кукан в сракатане.

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