Анонс матча ПСЖ — "Ливерпуль"
"Ливерпулю" необходима победа в выездном матче против ПСЖ, чтобы досрочно гарантировать себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов.
Команда Юргена Клоппа не потерпела ни одного поражения в 13 матчах Премьер-Лиги, но в Лиге Чемпионов проиграла половину из четырех проведенных.
И если поражение в гостях у "Наполи" еще можно списать на случайность, то фиаско в Белграде против "Црвены Звезды" объяснить сложнее. Кажется, "красные" просто не настроились на соперника, который был похож на боксерскую грушу на "Энфилде".
Впереди у "Ливерпуля" третий выезд в рамках группового этапа. Подопечные Клоппа сразятся с парижанами, которых они переиграли в домашних стенах в сентябре со счетом 3:2.
"Мы здесь, чтобы победить. Мы не будем играть на определенный результат, это сложно делать в Париже. Сойдутся лицом к лицу две очень амбициозных команды, которые находятся в очень интересном положении в группе, потому что матч в Белграде вернул в борьбу "Црвену Звезду", — говорил Клопп.
В данный момент "Ливерпуль" и "Наполи" имеют по шесть очков в Группе C. У ПСЖ пять баллов, у "Црвены Звезды" четыре.
— В трех предыдущих встречах этих команд во всех соревнованиях неизменно побеждала та команда, которая выступал в роли хозяев, включая проигрыш "Ливерпуля" в Париже 3:0.
— Сейчас у ПСЖ только пять очков. При текущем формате Лиги Чемпионов у парижан только однажды было меньше баллов после четырех матчей группового этапа (4 в 2004/05).
— ПСЖ не проигрывает дома уже 20 матчей кряду в рамках группового этапа Лиги Чемпионов — с поражения 1:3 от ЦСКА в декабре 2004.
— "Ливерпуль" проиграл оба своих выездных матча в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, но никогда не проигрывал все три на групповом этапе этого соревнования.
— "Ливерпуль" может стать пятой английской командой, проигравшей четыре или более выездных матчей Лиги Чемпионов, и первой со времен "Манчестер Сити" в 2012 году.
— Со старта прошлого сезона "Ливерпуль" забил в Лиге Чемпионов 48 голов — больше всех. 73% из них приходятся на Мохамеда Салаха (12), Роберто Фирмино (12) или Садио Мане (11).
"Ливерпулю" не помогут Натаниэль Клайн, Адам Лаллана, Алекс Окслейд-Чемберлен и Доминик Соланке, но Джо Гомес восстановился после небольшой травмы, а Садио Мане оправился после болезни.
Лига Чемпионов. Группа C. 5-й тур
ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия)
Париж. Стадион "Парк де Пренс". 23:00 Онлайн-трансляция
28.11.2018 14:35
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Последние комментарии:
привет кончубасы, напоминаю вам о том что :
1 Манчестер Сити 13 35
КОРОЛИ на Троне!
лузерпуль на Страпоне !
пока.
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Неудачи ливеру в ле
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В гостях? Поражения Ливера тогда
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отгадайте-ка клуб: живут историей, об АПЛ и ЛЧ приходится лишь мечтать
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Удачи ливеру в ЛЕ
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Проиграть спустят а ЛЕ там от Челси вылетать как в кубке
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Наконец-то на главную поставили Великий Неповторимый Ливерпуль.
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проиграем скорей всего
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Давайте так, вот если ты хохол, то будь каклом до конца - пиши на своём собачьем языке, сиди на сайтах .ua и будь патриотом своей украины, а не толчки мой за копейки богатеям в Европе.
А так получается сидят тут кастрюляголовые, общаются по-русски и тявкают на Россию, а у самих американский кукан в сракатане.
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