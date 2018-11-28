Санчес пропустил матч с "Янг Бойз" не из-за травмы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил, почему нападающий Алексис Санчес не принял участия в матче Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".

На домашний матч, победу в котором "красным дьяволам" удалось выцарапать только в компенсированное время, Моуриньо оставил в запасе Поля Погба и Ромелу Лукаку, а Санчеса не включил даже в число запасных.



Однако самый высокооплачиваемый игрок Премьер-Лиги не травмирован. Это просто было тактическое решение Моуриньо.



"Нет, Санчес не травмирован. Это довольно любопытно, ведь вы постоянно говорите о тех, кто не играет. Сегодня в качестве 9-го номера играл Маркус Рэшфорд, вы этого хотели, спрашивали и, наконец, получили".



"Вы ничего не говорили о Лукаку, который не забивает на "Олд Траффод" с марта. Но когда он оказался вне стартового состава, вы спрашиваете, почему он не играет".



"Вы ставите меня в сложное положение с помощью сложных вопросов, но вы могли бы быть добрее ко мне и для начала сказать: "Жозе, сегодня вечером Маркус Рэшфорд сыграл 9-го номера".



"Вместо этого вы говорите, что я оставил вне стартового состава игроков с большим именем. Но я доверился другим парням, и сколько бы минут они ни сыграли — 90 или 15, как Хуан Мата — все они постарались изо всех сил", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.