Санчес пропустил матч с "Янг Бойз" не из-за травмы

Алексис Санчес Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил, почему нападающий Алексис Санчес не принял участия в матче Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".

На домашний матч, победу в котором "красным дьяволам" удалось выцарапать только в компенсированное время, Моуриньо оставил в запасе Поля Погба и Ромелу Лукаку, а Санчеса не включил даже в число запасных.

Однако самый высокооплачиваемый игрок Премьер-Лиги не травмирован. Это просто было тактическое решение Моуриньо.

"Нет, Санчес не травмирован. Это довольно любопытно, ведь вы постоянно говорите о тех, кто не играет. Сегодня в качестве 9-го номера играл Маркус Рэшфорд, вы этого хотели, спрашивали и, наконец, получили".

"Вы ничего не говорили о Лукаку, который не забивает на "Олд Траффод" с марта. Но когда он оказался вне стартового состава, вы спрашиваете, почему он не играет".

"Вы ставите меня в сложное положение с помощью сложных вопросов, но вы могли бы быть добрее ко мне и для начала сказать: "Жозе, сегодня вечером Маркус Рэшфорд сыграл 9-го номера".

"Вместо этого вы говорите, что я оставил вне стартового состава игроков с большим именем. Но я доверился другим парням, и сколько бы минут они ни сыграли — 90 или 15, как Хуан Мата — все они постарались изо всех сил", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.



Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Санчес, Янг Бойз

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2018 14:00

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  1. kolyandr 28.11.2018 14:45 # kolyandr
    сколько он получает?

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  2. raka-eve 28.11.2018 14:14 # raka-eve
    руководство от Санчеса, как сднить и исчезнуть как топ футболист за 1 сезон.
    1) перейти в автобус обоссаного.

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  3. gidro-met 28.11.2018 14:09 # gidro-met
    ЕМУ НАДО БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ УДЕЛЯТЬ СОБАКАМ!

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  4. chebrec 28.11.2018 14:02 # chebrec
    Обида

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