Жоржиньо объяснил свой провал против "Тоттенхэма"

Сон Хен Мин и Жоржиньо Полузащитник "Челси" Жоржиньо объяснил свой провал в дерби против "Тоттенхэма" тем, что его партнеры недостаточно активно прессинговали.

С момента своего перехода к "синим" из "Наполи" минувшим летом Жоржиньо превратился в ключевого игрока команды, ради которого главный тренер Маурицио Сарри даже убрал из опорной зоны Нголо Канте, двукратного победителя Премьер-Лиги и чемпиона Мира в составе сборной Франции.

Однако проигранный "шпорам" матч со счетом 3:1 Жоржиньо откровенно провалил. В интервью ESPN Brazil итальянец бразильского происхождения попытался объяснить, почему он и его партнеры из линии обороны так часто оставались на растерзание атакующим игрокам соперника.

"Наша команда была не так компактна, как обычно. Не работала первая линия прессинга, я убежден в этом. Поэтому защитники часто становились уязвимыми, и наша команда оставляла очень много свободного пространства".

"Когда у тебя среди соперников есть "Манчестер Сити", это всегда сложно, с самого начала. Но я думаю, нам нужно смотреть вперед. Мы должны извлечь урок, потому что после такой игры нужно изменить многие вещи".

"Если мы хотим участвовать в гонке и что-нибудь выиграть, тогда мы должны добавить в надежности. Мы должны улучшить отбор мяча на чужой половине поля. Нам нужно прессинговать на чужой половине поля. Мы должны вступать в отбор немедленно после потери мяча", — сообщил Жоржиньо.



Метки Жоржиньо, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 28.11.2018 13:09 # naby-keita
    самый ограниченный футболист в АПЛ, даже Адама Траоре не был таким тупым

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  2. kolyandr 28.11.2018 13:08 # kolyandr
    против мс, лфк, ттх провалился. только с лохами может мяч держать в центре
    повезло пепу что не взял этого калича

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  3. sisyazavr 28.11.2018 13:02 # sisyazavr
    Ну выше Тоттенхема точно нужно быть. А потратившись в зимнее и летнее окна, брать АПЛ после МС.

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