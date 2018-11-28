Жоржиньо объяснил свой провал против "Тоттенхэма"

Полузащитник "Челси" Жоржиньо объяснил свой провал в дерби против "Тоттенхэма" тем, что его партнеры недостаточно активно прессинговали.

С момента своего перехода к "синим" из "Наполи" минувшим летом Жоржиньо превратился в ключевого игрока команды, ради которого главный тренер Маурицио Сарри даже убрал из опорной зоны Нголо Канте, двукратного победителя Премьер-Лиги и чемпиона Мира в составе сборной Франции.



Однако проигранный "шпорам" матч со счетом 3:1 Жоржиньо откровенно провалил. В интервью ESPN Brazil итальянец бразильского происхождения попытался объяснить, почему он и его партнеры из линии обороны так часто оставались на растерзание атакующим игрокам соперника.



"Наша команда была не так компактна, как обычно. Не работала первая линия прессинга, я убежден в этом. Поэтому защитники часто становились уязвимыми, и наша команда оставляла очень много свободного пространства".



"Когда у тебя среди соперников есть "Манчестер Сити", это всегда сложно, с самого начала. Но я думаю, нам нужно смотреть вперед. Мы должны извлечь урок, потому что после такой игры нужно изменить многие вещи".



"Если мы хотим участвовать в гонке и что-нибудь выиграть, тогда мы должны добавить в надежности. Мы должны улучшить отбор мяча на чужой половине поля. Нам нужно прессинговать на чужой половине поля. Мы должны вступать в отбор немедленно после потери мяча", — сообщил Жоржиньо.