Лукаку считает себя любимчиком Моуриньо

Жозе Моуриньо и Ромелу Лукаку Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку признался, что ощущает себя любимчиком главного тренера Жозе Моуриньо.

В период своей работы на "Олд Траффорд" Моуриньо регулярно выступает на публике с критикой игроков команды. Особенно от Жозе доставалось Люку Шоу, Полю Погба и Антони Мартиалю.

А вот критиковать бельгийского нападающего Моуриньо себе не позволяет, несмотря на то, что свой последний гол за клуб Лукаку забил еще 15 сентября. Сам Ромелу объясняет это тем, что у него сложились очень крепкие отношения с Жозе.

"Считаю ли я себя любимчиком Моуриньо? Да, одним из них. Потому что ради него я готов пройти сквозь кирпичную стену, и он знает это".

"Он тот тренер, который всегда честен с тобой и говорит, что думает. Если тебе с этим не совладать, это большая проблема".

"Когда в последних матчах я оказывался вне стартового состава, то подумал про себя, "О, черт возьми, это произошло". Но затем я поговорил с тренером об этом".

"Мы побеседовали минут 10, и после этого внутри меня что-то открылось. Во мне словно разгорелся новый огонь, чтобы пойти вперед и взять свое", — сообщил Лукаку Bleacher Report.



Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2018 12:00

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  1. dallaslp 28.11.2018 13:16 # dallaslp
    личный сержант Моуриньо

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  2. naby-keita 28.11.2018 13:12 # naby-keita
    Лукаку вроде бы забивает много голов, но вот его не воспринимают как топового игрока. Я не могу представить себе, чтобы известные болельщики М.Ю. - братья Джастин Тимберлек и Джастин Бибер или Селена Гомез напялили на себя футболку с Лукаку. Это такой тихий ужас

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  3. gerrard08 28.11.2018 13:06 # gerrard08
    Какой же он тупой. Правильный ответ на такой вопрос, даже если переводчик балуется с угольком - "В команде все игроки ровны, так как мы все профессионалы".

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  4. osetin-15reg 28.11.2018 12:25 # osetin-15reg
    Народ,расскажите с какого момента вы стали болеть за любимый клуб?И почему?Фаны Сити могут не отвечать

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  5. chebrec 28.11.2018 12:21 # chebrec
    Они как отец и сын

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  6. radik86radik 28.11.2018 12:13 # radik86radik
    "Умные нам не нужны. Нам нужны преданные"©

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  7. akadam 28.11.2018 12:12 # akadam
    Все, кто говорит о футболе, говорят высокопарно и ни о чем. Что тренера, что игроки. Нет бы просто сказать, я тупо стою на грани офсайда и жду паса, а он не проходит. Поэтому я не могу забить.

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  8. udaff 28.11.2018 12:03 # udaff
    Так пойди и гол забей блять! Хоть один, сцуко!

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