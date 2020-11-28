Лукаку считает себя любимчиком Моуриньо

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку признался, что ощущает себя любимчиком главного тренера Жозе Моуриньо.

В период своей работы на "Олд Траффорд" Моуриньо регулярно выступает на публике с критикой игроков команды. Особенно от Жозе доставалось Люку Шоу, Полю Погба и Антони Мартиалю.



А вот критиковать бельгийского нападающего Моуриньо себе не позволяет, несмотря на то, что свой последний гол за клуб Лукаку забил еще 15 сентября. Сам Ромелу объясняет это тем, что у него сложились очень крепкие отношения с Жозе.



"Считаю ли я себя любимчиком Моуриньо? Да, одним из них. Потому что ради него я готов пройти сквозь кирпичную стену, и он знает это".



"Он тот тренер, который всегда честен с тобой и говорит, что думает. Если тебе с этим не совладать, это большая проблема".



"Когда в последних матчах я оказывался вне стартового состава, то подумал про себя, "О, черт возьми, это произошло". Но затем я поговорил с тренером об этом".



"Мы побеседовали минут 10, и после этого внутри меня что-то открылось. Во мне словно разгорелся новый огонь, чтобы пойти вперед и взять свое", — сообщил Лукаку Bleacher Report.