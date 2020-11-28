Лукаку считает себя любимчиком Моуриньо
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку признался, что ощущает себя любимчиком главного тренера Жозе Моуриньо.
В период своей работы на "Олд Траффорд" Моуриньо регулярно выступает на публике с критикой игроков команды. Особенно от Жозе доставалось Люку Шоу, Полю Погба и Антони Мартиалю.
А вот критиковать бельгийского нападающего Моуриньо себе не позволяет, несмотря на то, что свой последний гол за клуб Лукаку забил еще 15 сентября. Сам Ромелу объясняет это тем, что у него сложились очень крепкие отношения с Жозе.
"Считаю ли я себя любимчиком Моуриньо? Да, одним из них. Потому что ради него я готов пройти сквозь кирпичную стену, и он знает это".
"Он тот тренер, который всегда честен с тобой и говорит, что думает. Если тебе с этим не совладать, это большая проблема".
"Когда в последних матчах я оказывался вне стартового состава, то подумал про себя, "О, черт возьми, это произошло". Но затем я поговорил с тренером об этом".
"Мы побеседовали минут 10, и после этого внутри меня что-то открылось. Во мне словно разгорелся новый огонь, чтобы пойти вперед и взять свое", — сообщил Лукаку Bleacher Report.
28.11.2018 12:00
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Последние комментарии:
личный сержант Моуриньо
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Лукаку вроде бы забивает много голов, но вот его не воспринимают как топового игрока. Я не могу представить себе, чтобы известные болельщики М.Ю. - братья Джастин Тимберлек и Джастин Бибер или Селена Гомез напялили на себя футболку с Лукаку. Это такой тихий ужас
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Какой же он тупой. Правильный ответ на такой вопрос, даже если переводчик балуется с угольком - "В команде все игроки ровны, так как мы все профессионалы".
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Народ,расскажите с какого момента вы стали болеть за любимый клуб?И почему?Фаны Сити могут не отвечать
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Они как отец и сын
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"Умные нам не нужны. Нам нужны преданные"©
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Все, кто говорит о футболе, говорят высокопарно и ни о чем. Что тренера, что игроки. Нет бы просто сказать, я тупо стою на грани офсайда и жду паса, а он не проходит. Поэтому я не могу забить.
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Так пойди и гол забей блять! Хоть один, сцуко!
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