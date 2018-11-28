Мерфи: "Юнайтед" победил на везении"

Эксперт Sky Sports Данни Мерфи считает, что "Манчестер Юнайтед" удалось добыть победу над "Янг Бойз" благодаря везению.

Едва ли можно сказать, что в заключительной стадии вчерашнего матча на "Олд Траффорд" подопечные Жозе Моуриньо устроили отчаянный штурм. Гол Маруана Феллайни в компенсированное время не имел под собой особых предпосылок, да и "Янг Бойз" очень остро огрызался, заставив Давида Де Хеа совершить выдающийся сейв на линии ворот.



Мерфи уверен, что "Юнайтед" рад даже столь невыразительной победе, ведь она вывела команду Моуриньо в плей-офф Лиги Чемпионов, однако залогом успеха "дьяволов" в этот вечер Данни считает удачу.



"Конечно, ты предпочел бы выйти в плей-офф, сыграв плохо, чем не выйти, сыграв хорошо, но мы говорим о "Манчестер Юайтед", и уровень их игры — это не то, что хотят видеть фанаты".



"Янг Бойз" был лучше в финальной трети поля, и они вполне могли победить. "Юнайтед" вновь показал плохую игру, но добился победы. Вы можете сказать, что победа над "Ювентусом" дала им право устроить себе выходной, но у них слишком много этих выходных".



"Они обладают рядом потрясающих игроков, и я не понимаю, почему они играют столь невыразительно. Это была победа на везении".



"Лучшие тренеры, с которыми мне довелось работать, делали упор на уровне игры, потому что, если уровень будет оставаться высоким, победы все равно придут. Но "Юнайтед" был невыразителен в проигранных матчах против "Вест Хэма", и "Брайтона". Против "Кристал Пэлас" недавно, "Вулверхэмптона" дома и сегодня их темп был недостаточным".



"Я не думаю, что игроки не стараются. Может быть, дело в их физической форме? Может быть, они против того, как хочет играть Жозе? Если ты не рад тому, как устроена игра, будешь ли ты стараться изо всех сил? Они просто были слишком вялыми", — сообщил Мерфи в эфире.