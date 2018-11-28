Тухель считает "Ливерпуль" фаворитом матча с ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель призвал своих звезд смириться со статусом "Ливерпуля" как фаворита предстоящего матча Лиги Чемпионов на "Парк де Пренс".

Обладая всеми возможными ресурсам и собрав в своем составе россыпь звезд, Тухель чувствует, что его клуб по-прежнему кое в чем уступает "Ливерпулю", который работает с Юргеном Клоппом уже несколько лет.



"Ливерпуль" привык участвовать в Лиге Чемпионов и выигрывать этот трофей, которые имеет особое значение для их клуба".



"Они обладают энергией Юргена три с половиной года, и вы сами видите эффект от этого. Мы же должны сделать свои собственные шаги и вырасти до этого уровня".



"Мы должны научиться давать выход своей энергии в определяющие моменты. Килиану Мбаппе, Неймару и Анхелю Ди Марию нужно сделать не такие большие шаги, учитывая их таланты, но мы играем коллективно. Мы должны прибавить в долгосрочном отношении, чтобы достичь своих целей".



"Мы должны сделать большой шаг завтра, потому что нам будет противостоять команда. Я заостряю внимание на слове "команда". Они играют как команда, и Юрген оказывает на них больше влияние. Им потребовалось три года, чтобы создать это. В этом их преимущество, но мы постараемся сделать все от нас возможное".



"У нас было время, чтобы изучить их команду. Мы уверены в себе, но это большой вызов для нас, потому что у "Ливерпуля" одна из сильнейших команд Европы. Они были финалистами в прошлом сезоне, и они опасны на выезде. Думаю, мы готовы, но мы должны сыграть в свою лучшую игру. Уверен, это будет другой "Ливерпуль", нежели в Белграде, в первую очередь по характеру", — цитирует Тухеля The Telegraph.