Тухель считает "Ливерпуль" фаворитом матча с ПСЖ

Томас Тухель и Юрген Клопп Главный тренер ПСЖ Томас Тухель призвал своих звезд смириться со статусом "Ливерпуля" как фаворита предстоящего матча Лиги Чемпионов на "Парк де Пренс".

Обладая всеми возможными ресурсам и собрав в своем составе россыпь звезд, Тухель чувствует, что его клуб по-прежнему кое в чем уступает "Ливерпулю", который работает с Юргеном Клоппом уже несколько лет.

"Ливерпуль" привык участвовать в Лиге Чемпионов и выигрывать этот трофей, которые имеет особое значение для их клуба".

"Они обладают энергией Юргена три с половиной года, и вы сами видите эффект от этого. Мы же должны сделать свои собственные шаги и вырасти до этого уровня".

"Мы должны научиться давать выход своей энергии в определяющие моменты. Килиану Мбаппе, Неймару и Анхелю Ди Марию нужно сделать не такие большие шаги, учитывая их таланты, но мы играем коллективно. Мы должны прибавить в долгосрочном отношении, чтобы достичь своих целей".

"Мы должны сделать большой шаг завтра, потому что нам будет противостоять команда. Я заостряю внимание на слове "команда". Они играют как команда, и Юрген оказывает на них больше влияние. Им потребовалось три года, чтобы создать это. В этом их преимущество, но мы постараемся сделать все от нас возможное".

"У нас было время, чтобы изучить их команду. Мы уверены в себе, но это большой вызов для нас, потому что у "Ливерпуля" одна из сильнейших команд Европы. Они были финалистами в прошлом сезоне, и они опасны на выезде. Думаю, мы готовы, но мы должны сыграть в свою лучшую игру. Уверен, это будет другой "Ливерпуль", нежели в Белграде, в первую очередь по характеру", — цитирует Тухеля The Telegraph.



Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, ПСЖ, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 864

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. akadam 28.11.2018 11:23 # akadam
    Туфель признает, что имеет сборище наемников, а не команду.

    (ответить)

  2. suru-ziy544 28.11.2018 10:23 # suru-ziy544
    Джума бырказан

    (ответить)

  3. j-silver 28.11.2018 10:01 # j-silver
    фапель - тухель

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: