Моуриньо объяснил, почему бросил ящик с бутылками
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил свою бурную реакцию с броском ящика бутылок в концовке матча Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".
Празднуя единственный гол в исполнении Маруана Феллайни, забитый уже в компенсированное время и досрочно обеспечивший "красным дьяволам" выход в плей-офф, Моуриньо в агрессивной манере схватил ящик с питьевыми бутылками и швырнул его об землю.
После матча Жозе рассказал, что поступил таким образом из-за облегчения, которым сменилось чувство разочарования.
"Как я могу объяснить свое поведение? Это было облегчение; предшествовавшее ему разочарование и облегчение после гола".
"Мы не играли на 0:0, мы не играли для того, чтобы находиться в беде до последней минуты. Поэтому я был разочарован. Я не был расстроен игроками, совершенно нет, но я был разочарован фактом, что нам не удается забить".
"Мои игроки очень устали в концовке, и мне это нравится — я хочу, чтобы мои игроки ощущали усталость к концу матча. Они отдали все силы и периодами демонстрировали очень хороший футбол, классный футбол, создавали моменты, которые потенциально могли стать красивыми голами. Но были и периоды, когда мы находились под давлением и недостаточно верили в себя".
"Это вызывало разочарование, но в конце концов мы забили", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
| Mourinho celebrating Fellaini’s stoppage time winner. pic.twitter.com/R3mjxgNL34— Man Utd Stuff (@ManUtdStuff) 27 ноября 2018 г.
28.11.2018 09:00
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Не игрой так позерством.
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переводчик в своем стиле, продолжает играть на публику.
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Нормальная реакция, сейчас бы эмоции обсуждать
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еле, еле поднял этот ящик, слабак
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бешенство матки
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После тренерской карьеры, будет разогревать рок концерты)))
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