Моуриньо объяснил, почему бросил ящик с бутылками

Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил свою бурную реакцию с броском ящика бутылок в концовке матча Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".

Празднуя единственный гол в исполнении Маруана Феллайни, забитый уже в компенсированное время и досрочно обеспечивший "красным дьяволам" выход в плей-офф, Моуриньо в агрессивной манере схватил ящик с питьевыми бутылками и швырнул его об землю.

После матча Жозе рассказал, что поступил таким образом из-за облегчения, которым сменилось чувство разочарования.

"Как я могу объяснить свое поведение? Это было облегчение; предшествовавшее ему разочарование и облегчение после гола".

"Мы не играли на 0:0, мы не играли для того, чтобы находиться в беде до последней минуты. Поэтому я был разочарован. Я не был расстроен игроками, совершенно нет, но я был разочарован фактом, что нам не удается забить".

"Мои игроки очень устали в концовке, и мне это нравится — я хочу, чтобы мои игроки ощущали усталость к концу матча. Они отдали все силы и периодами демонстрировали очень хороший футбол, классный футбол, создавали моменты, которые потенциально могли стать красивыми голами. Но были и периоды, когда мы находились под давлением и недостаточно верили в себя".

"Это вызывало разочарование, но в конце концов мы забили", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Метки видео, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Янг Бойз

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2096

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  1. gerrard08 28.11.2018 09:40 # gerrard08
    Не игрой так позерством.

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  2. ssa 28.11.2018 09:32 # ssa
    переводчик в своем стиле, продолжает играть на публику.

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  3. mrsimph 28.11.2018 09:30 # mrsimph
    Нормальная реакция, сейчас бы эмоции обсуждать

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  4. pavlix76 28.11.2018 09:22 # pavlix76
    еле, еле поднял этот ящик, слабак

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  5. seregaball 28.11.2018 09:16 # seregaball
    бешенство матки

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  6. makeewadim 28.11.2018 09:06 # makeewadim
    После тренерской карьеры, будет разогревать рок концерты)))

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