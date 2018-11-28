Моуриньо объяснил, почему бросил ящик с бутылками

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил свою бурную реакцию с броском ящика бутылок в концовке матча Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".

Празднуя единственный гол в исполнении Маруана Феллайни, забитый уже в компенсированное время и досрочно обеспечивший "красным дьяволам" выход в плей-офф, Моуриньо в агрессивной манере схватил ящик с питьевыми бутылками и швырнул его об землю.



После матча Жозе рассказал, что поступил таким образом из-за облегчения, которым сменилось чувство разочарования.



"Как я могу объяснить свое поведение? Это было облегчение; предшествовавшее ему разочарование и облегчение после гола".



"Мы не играли на 0:0, мы не играли для того, чтобы находиться в беде до последней минуты. Поэтому я был разочарован. Я не был расстроен игроками, совершенно нет, но я был разочарован фактом, что нам не удается забить".



"Мои игроки очень устали в концовке, и мне это нравится — я хочу, чтобы мои игроки ощущали усталость к концу матча. Они отдали все силы и периодами демонстрировали очень хороший футбол, классный футбол, создавали моменты, которые потенциально могли стать красивыми голами. Но были и периоды, когда мы находились под давлением и недостаточно верили в себя".



"Это вызывало разочарование, но в конце концов мы забили", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



