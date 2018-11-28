Клопп уверен, что прежний Салах вернулся

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что прежний Мохамед Саалах вернулся "на 100 процентов".

В первые недели нового сезона было много всего сказано и написано о том, что Салах до сих пор не оправился после травмы плеча, полученной в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в мае.



Однако в последних семи матчах египетский нападающий отличился шесть раз, и теперь Клопп абсолютно уверен, что это тот же Мохамед, который блистал в прошлом сезоне.



"Он вернулся на 100 процентов, в первую очередь это касается организма. Он снова может делать вещи, которые возможны благодаря превосходным физическим кондициям".



"Из всех команд у нас был самый длинный сезон — на две недели длиннее, чем у остальных. Затем игроки отправились на Чемпионат Мира, где тоже очень задержались. Сборная Египта вылетела чуть раньше, но из-за плеча Мохамед играл готовым на 94-95 процентов. Это не так, что ему был больно, но физическое здоровье не означает, что ты на 100 процентов в порядке".



Во время предсезонного периода он делал все необходимое, чтобы вернуться к прежнему состоянию. Его организму лишь требовалось время на адаптацию. Он оставался игроком мирового уровня, по-прежнему создавал угрозу, но в голевых ситуациях ему не хватало спокойствия и хладнокровия".



"Еще до последнего международного перерыва стало очевидно, что у него снова все получается, на каждой тренировке. "Он снова здесь", — сказал он про себя с улыбкой. Так что время — важный фактор. Вы слишком нетерпеливы к людям и хотите, чтобы они были готовы, как только сезон стартует".



"Здесь нечего обсуждать. Он делал все, что было в его силах. Мы ни на секунду в нем не сомневались, я не сомневался, никто не сомневался. Сейчас все хорошо. Мо Салах — тоже человек, и ему требовалось время", — цитирует Клоппа Daily Mirror.