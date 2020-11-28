Моуриньо: "Де Хеа хочет остаться в "Юнайтед"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо надеется, что голкипер Давид Де Хеа согласится подписать новый контракт с клубом.
Как известно, действующий контракт Де Хеа истекает уже в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев. Всего лишь в октябре Моуриньо говорил, что не уверен насчет будущего 28-летнего испанца.
Согласно слухам, Де Хеа обеспокоен неспособностью "Юнайтед" выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов и помышляет о переходе в ПСЖ. Однако после победного матча против "Янг Бойз", в котором Давид отметился потрясающим сейвом, Моуриньо обнадежил болельщиков своего клуба.
"Без сейва Давида не было бы и победного гола".
"Он игрок мирового уровня. Он лучший голкипер в мире, и наши амбиции заключаются в том, чтобы быть большим клубом, который выигрывает трофеи. А для этого тебе нужен лучший голкипер в мире и некоторые из других лучших игроков в мире".
"В его лице мы обладаем лучшим голкипером в мире, и я знаю, что о хочет остаться. Я знаю, что его агент счастлив поступить так, как хочет игрок, а также я знаю, что руководство хочет его сохранить и работает над этим. Надеюсь, рано или поздно они придут к позитивному соглашению", — приводит слова Моуриньо Evening Standard.
28.11.2018 07:00
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Этот сейв просто топ + рекошет от двоих пздц...
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В атаке надо результативнее играть, а иначе толку от того, что его ценят.
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