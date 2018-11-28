Гвардиола: "Лига Чемпионов — совершенно другое соревнование"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ничья 2:2 с "Лионом" укрепила его мнение насчет того, что Лига Чемпионов является совершенно другим соревнованием, нежели Премьер-Лига.

На внутренней арене "горожане" сметают одного соперника за другим, до сих пор не потерпев ни одного поражения и набрав 35 очков из 39 возможных.



По-другому обстоят дела в Лиге Чемпионов. Именно "Лион" нанес подопечным Гвардиолы их единственное поражение в этом сезоне, одержав сенсационную победу 1:2 на "Этихад" в сентябре, а во вторник вечером заставил "Сити" дважды отыгрываться.



И хотя этого очка "горожанам" оказалось достаточно, чтобы досрочно гарантировать себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места в группе, Гвардиола не мог не признать, насколько сложнее его команде приходится на европейской арене.



"Лига Чемпионов снова мне показала, что это другое соревнование — особенно по одной причине: здесь лучше игроки".



"В Премьер-Лиге у тебя есть время, ты можешь проигрывать матчи, но сезон состоит из 38 матчей, чтобы все исправить. Здесь же сосредоточено огромное мастерство. Это совершенно другое соревнование".



"Либо "Интер", либо "Тоттенхэм" будут вынуждены отправиться в Лигу Европы! Они невообразимо хороши. Одна команда из "Ливерпуля", ПСЖ и "Наполи" отправится в Лигу Европы. Они невообразимо хороши".



"После поражения в первом матче против "Лиона" увиденное сегодня не стало сюрпризом. К счастью, за один матч до окончания группового этапа мы гарантировали, что вернемся сюда в феврале".



"Когда состоялась жеребьевка, некоторые говорили: "Окей, "Манчестер Сити" будет легко, совершенно никаких проблем!" Когда люди так говорят, это означает, что они в своей жизни никогда не видели матча "Лиона", матча "Хоффенхайма", матча "Шахтера"!



"Мой опыт подсказывает — а у меня побольше опыта, чем у некоторых людей — что это совершенно другое соревнование", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.