Моуриньо рад досрочному выходу в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо порадовался тому, что его команда обеспечила себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов за один тур до завершения группового этапа.

Домашний матч против "Янг Бойз" был отмечен несколькими упущенными в начале моментами Маркуса Рэшфорда и выдающимся сейвом Давида Де Хеа на линии ворот. Когда казалось, что игра так и завершится вничью, Маруан Феллайни все-таки забил гол и обеспечил "Юнайтед" минимальную победу, а вместе с ней досрочный выход из Группы H.



Моуриньо считает, что "красные дьяволы" добились большого успеха, учитывая уровень соперников по квартету. Также Жозе не упустил возможность напомнить о своей персональной статистике в Лиге Чемпионов.



"Это очень сложная группа, и выйти из нее за один матч до конца — хороший результат. В нашей игре было много хороших вещей, но и много расстраивающих вещей".



"Мы позволили им создать слишком много шансов — важнейших шансов в важнейшие моменты. Обычно в такого рода матчах, если ты забиваешь быстрый гол, игра получается совершенно другой. Ты можешь поплатиться ничьей или поражением, если не забиваешь быстрый гол. Давид Де Хеа совершил только один сейв, но это был феноменальный сейв, сейв от лучшего голкипера в мире. Этим он оставил нам возможность выиграть матч".



"Мы имели более одного момента и кучу полумоментов. Не нужно винить игрока, который упускает свой момент в начале матча. Голы выигрывают матчи, но я доволен активностью Маркуса Рэшфорда, тем, как он начал матч, и нашей целеустремленностью. Бывает непросто совладать с разочарованием и результатом, который нас не устраивает".



"Важнее всего, что мы прошли дальше. Для тех, кто меня особенно любит, напомню, что я 14 сезонов участвовал в Лиге Чемпионов, и 14 раз мои команды преодолевали групповую стадию. В единственный сезон, когда я не участвовал в Лиге Чемпионов, я выиграл Лигу Европы", — сообщил Моуриньо BT Sport.