"Лестер" вышел на "Манчестер Сити" в Кубке Лиги

Заключительным четвертьфиналистом Кубка Лиги стал "Лестер", только в серии пенальти одолев "Саутгемптон".

Изначально этот матч 4-го раунда был запланирован еще на 30 октября — спустя три дня после трагической гибели владельца "лис" Вишая Шриваддханапрабхи. Естественно, Футбольная Лига, под эгидой которой проводится Кубок Лиги, пошла навстречу "Лестеру" и отложила матч.



Во вторник вечером "святые" все-таки приехали на "Кинг Пауэр". В основное время зрители не увидели голов, зато в серии послематчевых пенальти удача оказалась на стороне "Лестера" — 6:5.



Стоит подчеркнуть, данный матч был отмечен двумя попаданиями "Саутгемптона" в крестовину и отмененным после вмешательства VAR голом Стивена Дэвиса.



Таким образом, "лисы" выходят в 1/4 финала Кубка Лиги, где теперь сыграют с действующим победителем турнира в лице "Манчестер Сити". Этот матч тоже состоится на "Кинг Пауэр".