"Сити" достиг плей-офф Лиги Чемпионов, сыграв вничью с "Лионом"

Дважды отыгрываясь по ходу матча, "Манчестер Сити" добился ничьей в гостях у "Лиона" со счетом 2:2 и благодаря этому результату гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места своей группы.

По сравнению с дежурной победой 0:4 над "Вест Хэмом" наставник "горожан" Хосеп Гвардиола ограничился косметическими изменениями, выпустив с первых минут Джона Стоунса, Александра Зинченко и Ряда Махреза вместо Николаса Отаменди, Фабиан Дельфа и Илкая Гюндогана.



В начальной стадии матча "Лион" не стал отсиживаться в обороне, не побоявшись сыграть с "Сити" в открытый футбол. Почти получилось! Максвелл Корне имел прекрасную возможность открыть счет, однако техника подвела ивуарийца и не позволила нанести нормальный удар из убойной позиции перед воротами.



Постепенно "горожане" обозначили небольшое, но все же преимущество в плане территории и владения мячом, отметившись рядом своих ударов.



В концовке первого тайма Корне получил возможность исправиться. Максвелл наносил красивый удар в падении, положив корпус, но мяч попал в крестовину.



Третья попытка оказалась удачной. На 55-й минуте Корне получил мяч на дальней линии штрафной площади, оторвался от Зинчеко и закрутил мяч с левой ноги в притирку со штангой — 1:0.



Почти сразу "Сити" мог восстановить равновесие, однако голкипер "Лиона" Антон Лопеш отразил удар Серхио Агуэро головой в упор.



Гости определенно оживились после пропущенного гола и вскоре все-таки сравняли счет. Эмерик Лапорт подкараулил отскок мяча от затылка Давида Сильвы и головой поразил ворота — 1:1.



Вскоре в игре наступило затишье, и страсти вновь вскипели только в концовке. На 80-й минуте неистовый Коре получил разрезающую передачу вперед, стряхнул с плеча Лапорта и пробил мимо Эдерсона — 1:2.



Ответ "горожан" последовал еще быстрее, чем в первом случае. Это Агуэро откликнулся на подачу углового, выиграв борьбу на втором этаже у Фернандо Марсала — 2:2.



Этого очка "Сити" оказалось достаточно, чтобы досрочно гарантировать себе первое место в Группе F. Матч получился очень тяжелым для "горожан", однако они проявили характер, оба раза метко отвечая на пропущенные голы.



"Лион" (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия) — 2:2 (0:0)



Голы: Корне 55, 81 — Лапорт 62, Агуэро 83.



"Лион": Лопеш, Да Сильва (Тете 74), Денайер, Марсело, Марсал, Менди, Ндомбеле, Ауар, Фекир (Траоре 84), Депай, Корне (Терье 89).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо, Махрез, Давид Сильва, Сане (Дельф 71), Стерлинг, Агуэро (Фоден 90).



Предупреждения: Менди — Стерлинг, Фердинандиньо.