"Юнайтед" вырвал победу у "Янг Бойз" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

Гол Маруана Феллайни в компенсированное время обеспечил "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Янг Бойз" в домашних стенах, а вместе с ней и путевку в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Относительно безголевой ничьей против "Кристал Пэлас" в стартовом составе "красных дьяволов" произошло сразу шесть изменений. Вернулись в команду Фил Джонс, Антонио Валенсия, Люк Шоу, Маруан Феллайни, Фред и Маркус Рэшфорд. Поль Погба отправился на лавку к Ромелу Лукаку.



С самого начала в игре стало ощущаться громадное преимущество "Юнайтед" в классе. Гости были бы рады довольствоваться контратаками, но даже этого соперник им почти не позволял.



В то же время "дьяволы" атаковали достаточно академично, на невысоких скоростях. Заметнее всего был Рэшфорд, несколько раз выходя на ударную позицию, но бил либо в голкипера, либо мимо.



Затем игра на какое-то время затухла, пока в концовке тайма Фред не отметился крученым ударом над крестовиной, а Рэшфорд не совершил еще один промах. "Янг Бойз" огрызнулся попыткой пробить пяткой Джибриля Соу — рядом со штангой.



Во втором тайме игра оживилась, "Юнайтед" стал действовать чуть резвее. Однако гости отказались уходить в глубокую оборону и принялись выжидать возможности для контратак.



На 70-й минуте Давид Де Хеа просто выручил хозяев, на самой линии ворот вытянутой рукой остановив срикошетивший мяч.



Когда все шло к очередной унылой ничьей, свое веское слово сказал Феллайни. Уже в компенсированное время Маруан принял в штрафной скидку от Лукаку, развернулся и расстрелял ворота — 1:0.



"Юнайтед" провел довольно посредственный матч, который, к слову, вполне мог проиграть — достаточно вспомнить спасение Де Хеа. Однако "дьяволы" были настойчивы и играли до конца, получив награду в виде победы и путевки в плей-офф.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Янг Бойз" (Швейцария) — 1:0 (0:0)



Гол: Феллайни 90.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия (Мата 72), Джонс, Смоллинг, Шоу, Фред (Погба 64), Матич, Феллайни, Лингард (Лукаку 64), Мартиаль, Рэшфорд.



"Янг Бойз": Фон Балльмос, Мбабу, Али Камара, Фон Берген (Гарсия 45), Бенито, Сулеймани (Фасснахт 66), Соу, Лаупер, Эбишер, Ассале, Нсаме (Нгамале 83).



Предупреждения: Матич, Валенсия — Али Камара, Бенито.