"Юнайтед" вырвал победу у "Янг Бойз" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов
Гол Маруана Феллайни в компенсированное время обеспечил "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Янг Бойз" в домашних стенах, а вместе с ней и путевку в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Относительно безголевой ничьей против "Кристал Пэлас" в стартовом составе "красных дьяволов" произошло сразу шесть изменений. Вернулись в команду Фил Джонс, Антонио Валенсия, Люк Шоу, Маруан Феллайни, Фред и Маркус Рэшфорд. Поль Погба отправился на лавку к Ромелу Лукаку.
С самого начала в игре стало ощущаться громадное преимущество "Юнайтед" в классе. Гости были бы рады довольствоваться контратаками, но даже этого соперник им почти не позволял.
В то же время "дьяволы" атаковали достаточно академично, на невысоких скоростях. Заметнее всего был Рэшфорд, несколько раз выходя на ударную позицию, но бил либо в голкипера, либо мимо.
Затем игра на какое-то время затухла, пока в концовке тайма Фред не отметился крученым ударом над крестовиной, а Рэшфорд не совершил еще один промах. "Янг Бойз" огрызнулся попыткой пробить пяткой Джибриля Соу — рядом со штангой.
Во втором тайме игра оживилась, "Юнайтед" стал действовать чуть резвее. Однако гости отказались уходить в глубокую оборону и принялись выжидать возможности для контратак.
На 70-й минуте Давид Де Хеа просто выручил хозяев, на самой линии ворот вытянутой рукой остановив срикошетивший мяч.
Когда все шло к очередной унылой ничьей, свое веское слово сказал Феллайни. Уже в компенсированное время Маруан принял в штрафной скидку от Лукаку, развернулся и расстрелял ворота — 1:0.
"Юнайтед" провел довольно посредственный матч, который, к слову, вполне мог проиграть — достаточно вспомнить спасение Де Хеа. Однако "дьяволы" были настойчивы и играли до конца, получив награду в виде победы и путевки в плей-офф.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Янг Бойз" (Швейцария) — 1:0 (0:0)
Гол: Феллайни 90.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия (Мата 72), Джонс, Смоллинг, Шоу, Фред (Погба 64), Матич, Феллайни, Лингард (Лукаку 64), Мартиаль, Рэшфорд.
"Янг Бойз": Фон Балльмос, Мбабу, Али Камара, Фон Берген (Гарсия 45), Бенито, Сулеймани (Фасснахт 66), Соу, Лаупер, Эбишер, Ассале, Нсаме (Нгамале 83).
Предупреждения: Матич, Валенсия — Али Камара, Бенито.
28.11.2018 00:55
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Последние комментарии:
Фелаини стал похож на ару))))
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Теперь мы точно не увидим МЮ в следующем розыгрыше ЛЧ.
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Jose красива психанул вот это тренер
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1 Манчестер Сити
КОРОЛИ на ТРОНЕ !!!
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Жалко молодых мальчиков(
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То чувство, когда скум в плей-офф, а Ливерпуль нет.
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следуя полюбившейся многими традиции брать трофей после того, как портовая помойка его не смогла взять, а смогла только помосать, следует ожидать уверенной победы МЮ в этой ЛЧ.
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в ЛЧ валидол уже можно отложить до весны
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Мане рассказал, почему мыл туалеты в мечети
Источник: http://fapl.ru/
Так тут почти каждый портовый обрыган толчки полирует. Тоже мне новость.
Хотя все-таки орно конешн. Мане чистит толкан в мечети, где всякие кебабы серят. Фубля
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Поднял на ставках сегодня 6 с хуем тыщ. Играю в баскетбол. На футболе проебываю.
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У кого то 2 ЛЧ
А у кого-то 0 Финалов ЛЧ.
Поздравляю м.ю. с выходом в плей офф
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Только по настоящему величайший клуб всех времен может себе позволить пинать хуи весь матч, транжиря 499 моментов и в конечном счете забить виртуозно пустив струю в ебасоски всех хейтеров МЮ на фапле.
Моур гений
La verdad
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вот такие тупые отскоки будут держать моура до конца сезона. сри трофис рулят, продлить гения и подарить 20 бутылок
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