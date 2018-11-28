"Юнайтед" вырвал победу у "Янг Бойз" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

Маруан Феллайни Гол Маруана Феллайни в компенсированное время обеспечил "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Янг Бойз" в домашних стенах, а вместе с ней и путевку в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Относительно безголевой ничьей против "Кристал Пэлас" в стартовом составе "красных дьяволов" произошло сразу шесть изменений. Вернулись в команду Фил Джонс, Антонио Валенсия, Люк Шоу, Маруан Феллайни, Фред и Маркус Рэшфорд. Поль Погба отправился на лавку к Ромелу Лукаку.

С самого начала в игре стало ощущаться громадное преимущество "Юнайтед" в классе. Гости были бы рады довольствоваться контратаками, но даже этого соперник им почти не позволял.

В то же время "дьяволы" атаковали достаточно академично, на невысоких скоростях. Заметнее всего был Рэшфорд, несколько раз выходя на ударную позицию, но бил либо в голкипера, либо мимо.

Затем игра на какое-то время затухла, пока в концовке тайма Фред не отметился крученым ударом над крестовиной, а Рэшфорд не совершил еще один промах. "Янг Бойз" огрызнулся попыткой пробить пяткой Джибриля Соу — рядом со штангой.

Во втором тайме игра оживилась, "Юнайтед" стал действовать чуть резвее. Однако гости отказались уходить в глубокую оборону и принялись выжидать возможности для контратак.

На 70-й минуте Давид Де Хеа просто выручил хозяев, на самой линии ворот вытянутой рукой остановив срикошетивший мяч.

Когда все шло к очередной унылой ничьей, свое веское слово сказал Феллайни. Уже в компенсированное время Маруан принял в штрафной скидку от Лукаку, развернулся и расстрелял ворота — 1:0.

"Юнайтед" провел довольно посредственный матч, который, к слову, вполне мог проиграть — достаточно вспомнить спасение Де Хеа. Однако "дьяволы" были настойчивы и играли до конца, получив награду в виде победы и путевки в плей-офф.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Янг Бойз" (Швейцария) — 1:0 (0:0)

Гол: Феллайни 90.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия (Мата 72), Джонс, Смоллинг, Шоу, Фред (Погба 64), Матич, Феллайни, Лингард (Лукаку 64), Мартиаль, Рэшфорд.

"Янг Бойз": Фон Балльмос, Мбабу, Али Камара, Фон Берген (Гарсия 45), Бенито, Сулеймани (Фасснахт 66), Соу, Лаупер, Эбишер, Ассале, Нсаме (Нгамале 83).

Предупреждения: Матич, Валенсия — Али Камара, Бенито.



Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Янг Бойз

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2018 00:55

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Последние комментарии:




  1. madchester 28.11.2018 01:28 # madchester
    Фелаини стал похож на ару))))

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  2. ccchelsea 28.11.2018 01:12 # ccchelsea
    Теперь мы точно не увидим МЮ в следующем розыгрыше ЛЧ.

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  3. sj606 28.11.2018 01:12 # sj606
    Jose красива психанул вот это тренер

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  4. griezmann 28.11.2018 01:09 # griezmann
    1 Манчестер Сити

    КОРОЛИ на ТРОНЕ !!!

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  5. dannylucker 28.11.2018 01:07 # dannylucker
    Жалко молодых мальчиков(

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  6. slash-lfc 28.11.2018 01:05 # slash-lfc
    То чувство, когда скум в плей-офф, а Ливерпуль нет.

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  7. el-ray 28.11.2018 01:05 # el-ray
    следуя полюбившейся многими традиции брать трофей после того, как портовая помойка его не смогла взять, а смогла только помосать, следует ожидать уверенной победы МЮ в этой ЛЧ.

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  8. manutd-20champ 28.11.2018 01:03 # manutd-20champ
    в ЛЧ валидол уже можно отложить до весны

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  9. el-ray 28.11.2018 01:03 # el-ray
    Мане рассказал, почему мыл туалеты в мечети

    Источник: http://fapl.ru/

    Так тут почти каждый портовый обрыган толчки полирует. Тоже мне новость.

    Хотя все-таки орно конешн. Мане чистит толкан в мечети, где всякие кебабы серят. ФубляПользователь получил предупреждение

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  10. only--liverpool 28.11.2018 01:02 # only--liverpool
    Поднял на ставках сегодня 6 с хуем тыщ. Играю в баскетбол. На футболе проебываю.

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  11. naby-keita 28.11.2018 01:01 # naby-keita
    У кого то 2 ЛЧ
    А у кого-то 0 Финалов ЛЧ.
    Поздравляю м.ю. с выходом в плей офф

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  12. el-ray 28.11.2018 01:00 # el-ray
    Только по настоящему величайший клуб всех времен может себе позволить пинать хуи весь матч, транжиря 499 моментов и в конечном счете забить виртуозно пустив струю в ебасоски всех хейтеров МЮ на фапле.

    Моур гений

    La verdad

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  13. van-der-slav 28.11.2018 00:58 # van-der-slav
    вот такие тупые отскоки будут держать моура до конца сезона. сри трофис рулят, продлить гения и подарить 20 бутылок

    (ответить)

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