"Арсенал" сыграет с "Ворсклой" в Киеве вместо Полтавы

За двое суток до матча Лиги Европы между "Полтавой" и "Арсеналом" УЕФА объявил о переносе игры из Полтавы в Киев.



Напомним, в минувший понедельник на Украине было введено военное положение, однако УЕФА сразу же на это отреагировал, подтвердив, что матч "Ворскла" — "Арсенал" пройдет в назначенное время и в назначенном месте.



Однако во вторник вечером УЕФА изменил свое решение. Несмотря на то, что военное положение носит локальный характер и не затрагивает Полтаву, матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы из соображений безопасности был перенесен на 340 километров западнее.



Таким образом, "канониры", уже обеспечившие себе выход в плей-офф Лиги Европы, сыграют с "Ворсклой" на Олимпийском стадионе в столице Украины.