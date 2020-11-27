"Арсенал" сыграет с "Ворсклой" в Киеве вместо Полтавы
За двое суток до матча Лиги Европы между "Полтавой" и "Арсеналом" УЕФА объявил о переносе игры из Полтавы в Киев.
Напомним, в минувший понедельник на Украине было введено военное положение, однако УЕФА сразу же на это отреагировал, подтвердив, что матч "Ворскла" — "Арсенал" пройдет в назначенное время и в назначенном месте.
Однако во вторник вечером УЕФА изменил свое решение. Несмотря на то, что военное положение носит локальный характер и не затрагивает Полтаву, матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы из соображений безопасности был перенесен на 340 километров западнее.
Таким образом, "канониры", уже обеспечившие себе выход в плей-офф Лиги Европы, сыграют с "Ворсклой" на Олимпийском стадионе в столице Украины.
27.11.2018 23:30
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Путин нажмет ред баттон и спасёт фри варлд.
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Спасибо орде. Вы не переживайте, немцы платят, и вы заплатите.
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