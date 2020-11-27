"Арсенал" сыграет с "Ворсклой" в Киеве вместо Полтавы

Арсенал — Ворскла За двое суток до матча Лиги Европы между "Полтавой" и "Арсеналом" УЕФА объявил о переносе игры из Полтавы в Киев.

Напомним, в минувший понедельник на Украине было введено военное положение, однако УЕФА сразу же на это отреагировал, подтвердив, что матч "Ворскла" — "Арсенал" пройдет в назначенное время и в назначенном месте.

Однако во вторник вечером УЕФА изменил свое решение. Несмотря на то, что военное положение носит локальный характер и не затрагивает Полтаву, матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы из соображений безопасности был перенесен на 340 километров западнее.

Таким образом, "канониры", уже обеспечившие себе выход в плей-офф Лиги Европы, сыграют с "Ворсклой" на Олимпийском стадионе в столице Украины.



Метки Арсенал, Ворскла, Лига Европы, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2018 23:30

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  1. coon4 28.11.2018 00:36 # coon4
    Путин нажмет ред баттон и спасёт фри варлд.

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  2. vyrentz 27.11.2018 23:36 # vyrentz
    Спасибо орде. Вы не переживайте, немцы платят, и вы заплатите.

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