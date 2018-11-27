Почеттино хочет поработать в Серии А и со сборной Аргентины

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил о своих амбициях поработать в Серии А и со сборной Аргентины.

Почеттино лишь в мае заключил новый пятилетний контракт со "шпорами", однако отсутствие летних приобретений и задержка с переездом на новый стадион способствуют появлению слухов насчет возможного ухода Маурисио со своего поста.

Несмотря на все трудности, аргентинскому специалисту удалось обеспечить лучший старт сезона для "Тоттенхэма" в эру Премьер-Лиги — 10 побед в 13 первых матчах. Маурисио полностью сосредоточен на своем текущем проекте, но в будущем хотел бы поработать в паре других мест.

"Мой контракт истекает через четыре с половиной года — если (президент "Тоттенхэма" Даниэль) Леви не уволит меня раньше".

"Серьезно, сегодня я вижу себя только здесь. Я мечтаю выиграть трофей с "Тоттенхэмом" — может быть, Премьер-Лигу на нашем новом стадионе".

"В будущем я бы хотел также поработать главным тренером сборной Аргентины. Для меня важно быть счастливым, и прямо сейчас я счастлив. Я в Серии А? У меня итальянские корни, и это был бы удивительный опыт".

"Аргентинцы и итальянцы очень похожи в плане образа жизни и нашей страсти к футболу. Для работы в Италии мне потребовалось бы улучшить свои познания в итальянском, потому что язык играет фундаментальную роль во взаимодействии с игроками".

"Помню, мой дедушка довольно часто разговаривал со мной по-итальянски, но я был еще слишком молод. Мне потребуется немного попрактиковаться перед переездом в Италию".

"Много лет назад я контактировал с "Сампдорией". Тогда я работал с "Эспаньолом". Они проявили интерес, но из этого ничего не вышло", — сообщил Почеттино Gazzetta dello Sport.



Метки Почеттино, сборная Аргентины, Серия А, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2018 23:00

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