Почеттино хочет поработать в Серии А и со сборной Аргентины

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил о своих амбициях поработать в Серии А и со сборной Аргентины.

Почеттино лишь в мае заключил новый пятилетний контракт со "шпорами", однако отсутствие летних приобретений и задержка с переездом на новый стадион способствуют появлению слухов насчет возможного ухода Маурисио со своего поста.



Несмотря на все трудности, аргентинскому специалисту удалось обеспечить лучший старт сезона для "Тоттенхэма" в эру Премьер-Лиги — 10 побед в 13 первых матчах. Маурисио полностью сосредоточен на своем текущем проекте, но в будущем хотел бы поработать в паре других мест.



"Мой контракт истекает через четыре с половиной года — если (президент "Тоттенхэма" Даниэль) Леви не уволит меня раньше".



"Серьезно, сегодня я вижу себя только здесь. Я мечтаю выиграть трофей с "Тоттенхэмом" — может быть, Премьер-Лигу на нашем новом стадионе".



"В будущем я бы хотел также поработать главным тренером сборной Аргентины. Для меня важно быть счастливым, и прямо сейчас я счастлив. Я в Серии А? У меня итальянские корни, и это был бы удивительный опыт".



"Аргентинцы и итальянцы очень похожи в плане образа жизни и нашей страсти к футболу. Для работы в Италии мне потребовалось бы улучшить свои познания в итальянском, потому что язык играет фундаментальную роль во взаимодействии с игроками".



"Помню, мой дедушка довольно часто разговаривал со мной по-итальянски, но я был еще слишком молод. Мне потребуется немного попрактиковаться перед переездом в Италию".



"Много лет назад я контактировал с "Сампдорией". Тогда я работал с "Эспаньолом". Они проявили интерес, но из этого ничего не вышло", — сообщил Почеттино Gazzetta dello Sport.