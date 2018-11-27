Венгер предпочитает поработать директором
Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер предпочитает вернуться в футбол в кресле директора, а не на тренерской бровке.
Накануне ряд авторитетных английских изданий, включая The Telegraph, сообщил, что Венгер находит привлекательность возможность сменить Нико Ковача на посту главного тренера "Баварии", которая ужасно начала этот сезон и в данный момент находится в девяти очках от вершины Бундеслиги.
Однако собственные источники Sky Sports в Германии располагают информацией, что Венгер не метит на место Ковача и предпочитает поработать в отличной от тренерской роли — например, спортивным директором.
Впрочем, пока "Бавария" не предлагала 69-летнему французу работу и даже не выходила с ним на контакт. Сам Венгер ранее в ноябре говорил, что планирует снова окунуться в футбол после Нового года.
27.11.2018 22:00
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