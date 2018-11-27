Буффон: "Алиссон в топ-3 лучших голкиперов мира"

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон признался, что является большим поклонником своего коллеги из "Ливерпуля" Алиссона и не удивлен успехами бразильца в Премьер-Лиге.

После нескольких лет мучений с Симоном Миньоле и Лорисом Кариусом минувшим летом главный тренер "красных" Юрген Клопп, наконец, решился крупно потратиться на укрепление последнего рубежа, пригласив Алиссона из "Ромы".



Первый номер сборной Бразилии помог "Ливерпулю" уверенно начать новый сезон, однако Буффона это не удивляет. Итальянская легенда относит Алиссона, с которым он знаком по игре в Серии А, к топ-3 лучшим голкиперам мира на данный момент.



"Когда я начинал играть в футбол, насчет вратарей главный вопрос был таким: насколько хорошо они играют руками? Теперь насчет вратарей спрашивают, насколько хорошо они играют ногами".



"Нет сомнения, что вратарская игра изменилась за время моей карьеры, но я продолжаю считать, что голкипер должен быть сосредоточен на фундаментальных вещах. В то же время ты должен принять, что наша роль изменилась, и от современного голкипера ожидают большего".



"Алиссон обладает всем, что должно быть у современного голкипера. "Ливерпуль" очень мало пропускает в этом сезоне. Возможно, имя Алиссона в новинку для людей в Англии, но для меня он не является сюрпризом".



"Я слежу за ним уже несколько лет, и я его большой поклонник. Ему комфортно с мячом, он превосходно отражает удары, и я вижу, что он вселяет уверенность в своих защитников. Он один из трех лучших голкиперов в мире прямо сейчас, и у него есть все, чтобы стать великим игроком на своей позиции", — сообщил Буффон Daily Mirror.