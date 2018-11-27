Почеттино жалеет, что не заявил Фойта на Лигу Чемпионов
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что совершил ошибку, не заявив юного защитника Хуана Фойта на групповой этап Лиги Чемпионов.
Недавняя травма Яна Вертонгена открыла 20-летнему Фойту дорогу в стартовый состав "шпор". Хуан выходил с первых минут на все три матча "Тоттенхэма" в ноябре в рамках Премьер-Лиги, и все три завершились победами.
Кроме того, в середине этого месяца Фойт дебютировал за сборную Аргентины, будучи признанным лучшим игроком товарищеского матча против Мексики. Теперь Почеттино лишь остается жалеть, что он не сможет задействовать соотечественника в среду вечером против "Интера".
"Это так больно. Мы совершили ошибку, которая никогда не должна повториться на таком уровне футбола. Нам нужно найти решение".
"На старте сезона я был расстроен, потому что обладал большим составом, а люди говорили: "Только твой клуб не подписал ни одного игрока".
"Но если бы я подписал другого игрока, мне бы пришлось вычеркнуть еще кого-нибудь из заявки на Лигу Чемпионов. Нам нужен был английский игрок, но найти такого оказалось невозможно".
"Больно оставлять игрока вне заявки, но если мы выйдем в плей-офф, надеюсь, мы дозаявим его в марте. Когда принимаешь такого рода решение, никогда не знаешь, чем это можем обернуться", — цитирует Почеттино Evening Standard.
27.11.2018 21:00
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