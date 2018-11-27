Давид Луис: "Поражение в дерби стало сигналом к пробуждению"

Защитник "Челси" Давид Луис надеется, что поражение 3:1 от "Тоттенхэма" станет "сигналом к пробуждению" для его команды.

В минувший уикенд подопечные Маурицио Сарри впервые проиграли в этом сезоне и теперь должны постараться реабилитироваться в матче Лиги Европы против ПАОКа в четверг.



"Челси" вынужден выступать в Лиге Европы, поскольку прошлый сезон завершил на пятом месте в Премьер-Лиге, и Луис надеется, что поражение в дерби поможет "синим" избежать повторения того сценария.



"Иногда в жизни ты оказываешься в местах, которым ты предпочел бы какие-нибудь другие места. Конечно, мы предпочли бы находиться в Лиге Чемпионов".



"Мы должны признать, что только мы сами виноваты в этом. Каждый должен осознать, что мы не очень хорошо выступили в прошлом сезоне. Мы должны понять, что для нас действительно важно в этом сезоне".



"Поражение от "шпор" стало сигналом к пробуждению, но любой негативный эффект можно обратить в позитивный. Мы должны понять, что в Премьер-Лиге всегда сложно, и здесь никогда нельзя расслабляться".



"Мы не проиграли лигу в субботу, мы проиграли матч. "Тоттенхэм" не выиграл лигу, они выиграли матч. Самое важное — понять, что пошло не так, чтобы стать лучше к следующему матчу", — цитирует Луиса Evening Standard.