Давид Луис: "Поражение в дерби стало сигналом к пробуждению"

Давид Луис Защитник "Челси" Давид Луис надеется, что поражение 3:1 от "Тоттенхэма" станет "сигналом к пробуждению" для его команды.

В минувший уикенд подопечные Маурицио Сарри впервые проиграли в этом сезоне и теперь должны постараться реабилитироваться в матче Лиги Европы против ПАОКа в четверг.

"Челси" вынужден выступать в Лиге Европы, поскольку прошлый сезон завершил на пятом месте в Премьер-Лиге, и Луис надеется, что поражение в дерби поможет "синим" избежать повторения того сценария.

"Иногда в жизни ты оказываешься в местах, которым ты предпочел бы какие-нибудь другие места. Конечно, мы предпочли бы находиться в Лиге Чемпионов".

"Мы должны признать, что только мы сами виноваты в этом. Каждый должен осознать, что мы не очень хорошо выступили в прошлом сезоне. Мы должны понять, что для нас действительно важно в этом сезоне".

"Поражение от "шпор" стало сигналом к пробуждению, но любой негативный эффект можно обратить в позитивный. Мы должны понять, что в Премьер-Лиге всегда сложно, и здесь никогда нельзя расслабляться".

"Мы не проиграли лигу в субботу, мы проиграли матч. "Тоттенхэм" не выиграл лигу, они выиграли матч. Самое важное — понять, что пошло не так, чтобы стать лучше к следующему матчу", — цитирует Луиса Evening Standard.



Метки Луис, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2018 20:30

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 27.11.2018 21:47 # vyrentz
    Помнится мне, даже тактический гений из Красного Автобуса в ответственных матчах либо садил его в запас, либо использовал в опоре. Клоунам не место в защите, как ни крути.

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  2. frisby 27.11.2018 21:43 # frisby
    фото агонь. запечетлён момент вхождения ттх в анальный проход пенса

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  3. disacs 27.11.2018 21:05 # disacs
    А Кепа ему помог в 2х голах

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  4. disacs 27.11.2018 21:04 # disacs
    Луис главная причина поражения

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  5. brown-ale 27.11.2018 20:38 # brown-ale
    Главный лизун Сарри.

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  6. slash-lfc 27.11.2018 20:35 # slash-lfc
    Просто топарик лютый.

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