Мане рассказал, почему мыл туалеты в мечети

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, почему ранее в этом сезоне он был замечен за мытьем туалетов в мечети.

В сентябре, спустя считанные дни после гола Мане "Лестеру", в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой Садио вместе с товарищем занят мытьем туалетов в одной из мечетей Ливерпуля.

В преддверии матча Лиги Чемпионов против ПСЖ 26-летний сенегалец, который после подписания нового контракта стал получать 180 тысяч фунтов в неделю, рассказал о том случае.

"Я мусульманин, я молюсь пять раз на дню и при любой возможности посещаю мечеть. Однажды, когда я в очередной раз туда пришел, то встретил своего хорошего друга, он из Ганы".

"Я пригласил его выпить дома чаю после молитвы, а он сказал: "Нет, у меня есть работа, я должен вымыть туалеты в мечети".

"Я сказал ему, что мы сделаем это вместе. В тот момент кто-то заснял нас, и я попросил не выкладывать это в сеть. Человек поклялся не делать этого, а на следующий день это было по всему Интернету. Ну, это не очень серьезно..." — сообщил Мане L'Equipe.



Метки видео, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 803

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  1. abubiboba69 27.11.2018 20:22 # abubiboba69
    МашАллах есть на свете ещё такие люди !!!

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  2. kolyandr 27.11.2018 20:20 # kolyandr
    тот кто выложил гнида поидее, хоть и пытался показать какой садио простой без понтов

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  3. abbat-man-city 27.11.2018 20:15 # abbat-man-city
    Фаршмак

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  4. kanoniru-poker 27.11.2018 20:06 # kanoniru-poker
    Да простит Всевышний тебе и твоим близким Садио ахи !!!

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  5. firmino9 27.11.2018 20:04 # firmino9
    Респект тебе Мане. Простой человек - сильный духом человек

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