Мане рассказал, почему мыл туалеты в мечети

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, почему ранее в этом сезоне он был замечен за мытьем туалетов в мечети.

В сентябре, спустя считанные дни после гола Мане "Лестеру", в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой Садио вместе с товарищем занят мытьем туалетов в одной из мечетей Ливерпуля.



В преддверии матча Лиги Чемпионов против ПСЖ 26-летний сенегалец, который после подписания нового контракта стал получать 180 тысяч фунтов в неделю, рассказал о том случае.



"Я мусульманин, я молюсь пять раз на дню и при любой возможности посещаю мечеть. Однажды, когда я в очередной раз туда пришел, то встретил своего хорошего друга, он из Ганы".



"Я пригласил его выпить дома чаю после молитвы, а он сказал: "Нет, у меня есть работа, я должен вымыть туалеты в мечети".



"Я сказал ему, что мы сделаем это вместе. В тот момент кто-то заснял нас, и я попросил не выкладывать это в сеть. Человек поклялся не делать этого, а на следующий день это было по всему Интернету. Ну, это не очень серьезно..." — сообщил Мане L'Equipe.



