У "Юнайтед" самая большая зарплатная ведомость в Премьер-Лиге

"Манчестер Юнайтед" остается номером один в Премьер-Лиге — но только если дело касается зарплат. Клуб с "Олд Траффорд" платит своим игрокам больше всех в дивизионе.

Свежее исследование Global Sports Salaries Survey от 2018 года смогло установить, что в среднем игрок первой команды "красных дьяволов" получает 125,666 фунтов в неделю. Значительный вклад в эти цифры делают Алексис Санчес, Давид Де Хеа и Люк Шоу.



При этом средняя зарплата у чемпионов Премьер-Лиги из "Манчестер Сити" составляет 115,250 фунтов в неделю. Тройку замыкает "Челси" — 96,539 фунтов в неделю. Следом идут "Ливерпуль" и "Арсенал" — 93,519 и 93,329 фунтов в неделю, соответственно.



В глобальном масштабе из числа футбольных клубов выше зарплаты только в "Барселоне", "Реале" и "Ювентусе".



