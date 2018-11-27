У "Юнайтед" самая большая зарплатная ведомость в Премьер-Лиге

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" остается номером один в Премьер-Лиге — но только если дело касается зарплат. Клуб с "Олд Траффорд" платит своим игрокам больше всех в дивизионе.

Свежее исследование Global Sports Salaries Survey от 2018 года смогло установить, что в среднем игрок первой команды "красных дьяволов" получает 125,666 фунтов в неделю. Значительный вклад в эти цифры делают Алексис Санчес, Давид Де Хеа и Люк Шоу.

При этом средняя зарплата у чемпионов Премьер-Лиги из "Манчестер Сити" составляет 115,250 фунтов в неделю. Тройку замыкает "Челси" — 96,539 фунтов в неделю. Следом идут "Ливерпуль" и "Арсенал" — 93,519 и 93,329 фунтов в неделю, соответственно.

В глобальном масштабе из числа футбольных клубов выше зарплаты только в "Барселоне", "Реале" и "Ювентусе".

Зарплатные ведомости в клубах Премьер-Лиги



Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, финансы

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. reams 27.11.2018 19:48 # reams
    ожидаемо 4 мешка на первых позициях, но если в первых трех понятно, что переплачивают за топов, то за кого переплачивает ЛФЦ , хех

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  2. suddenly 27.11.2018 19:13 # suddenly
    >>"Манчестер Юнайтед" остается номером один в Премьер-Лиге — но только если дело касается зарплат.

    Какой же пиздабол этот Михайло. МЮ и по стоимости номер один, и по доходам номер один (больше других зарабатывает). Но надо написать, что он номер один только если дело касается зарплат. Не стыдно такое писать?



    >>В глобальном масштабе из числа футбольных клубов выше зарплаты только в "Барселоне" и "Ювентусе".

    И тут он спиздел, ведь в этом списке (кто выше МЮ) присутствует ещё и Реал.

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  3. lfcynwa 27.11.2018 19:04 # lfcynwa
    хм, а ведомость Арса ничетак раздута

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  4. gerrard08 27.11.2018 19:02 # gerrard08
    Это те которые вечно седьмые?
    Ну что за позорники.

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