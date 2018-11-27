Моуриньо пожаловался, что игроки МЮ игнорируют его инструкции

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо посетовал, что игроки команды игнорируют его инструкции.

В этом сезоне для "красных дьяволов" вошло в привычку вяло начинать свои матчи, зачастую преображаясь после перерыва. По словам Моуриньо, он не оставил без внимания этот аспект игры, но все его попытки изменить ситуацию тщетны.

"Я хочу, чтобы команда мощно начинала матчи, шла на соперника и не выжидала".

"Вероятно, вы (медиа) или болельщики думаете, что Жозе говорит им медленно начинать, играть приятно и легко или выжидать, что будет делать соперник. Совсем наоборот. Я хочу, чтобы команда немедленно шла вперед, и я немного разочарован, что этого не происходит", — цитирует Моуриньо ESPN.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2018 18:35

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  1. fc-oil 27.11.2018 19:23 # fc-oil
    И правильно делают. Любой здравомыслящий человек игнорировал бы инструкции играть в этот недофутбол.

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  2. chelsea-69 27.11.2018 19:14 # chelsea-69
    Читай: "отдайте, блять, уже эту ёбaннyю неустойку, пидopы"

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  3. chr1s8rown 27.11.2018 19:06 # chr1s8rown
    даа жозе. му гавно

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