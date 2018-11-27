Моуриньо пожаловался, что игроки МЮ игнорируют его инструкции

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо посетовал, что игроки команды игнорируют его инструкции.

В этом сезоне для "красных дьяволов" вошло в привычку вяло начинать свои матчи, зачастую преображаясь после перерыва. По словам Моуриньо, он не оставил без внимания этот аспект игры, но все его попытки изменить ситуацию тщетны.



"Я хочу, чтобы команда мощно начинала матчи, шла на соперника и не выжидала".



"Вероятно, вы (медиа) или болельщики думаете, что Жозе говорит им медленно начинать, играть приятно и легко или выжидать, что будет делать соперник. Совсем наоборот. Я хочу, чтобы команда немедленно шла вперед, и я немного разочарован, что этого не происходит", — цитирует Моуриньо ESPN.