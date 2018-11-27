Каррагер опасается, что "Ливерпуль" уже не будет играть, как в прошлом сезоне
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер предупредил, что команда Юргена Клоппа уже может не вернуться к тому бесшабашному атакующему футболу, который она демонстрировала в прошлом сезоне.
На старте этого сезона "красные" великолепно демонстрируют свое вновь приобретенное умение стабильно добиваться результата при не всегда выразительной игре. Не показывая какого-то феерического футбола, "Ливерпуль" по пятам преследует "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге и сейчас отстает от вершины только на два очка.
Прагматичная и зрелая манера нынешнего "Ливерпуля" контрастирует с тем футболом, в который команда Клоппа играла в прошлом сезоне, однако Каррагер предполагает, что тот авантюрно-искрометный футбол — пройденный этап.
"Это интересно, потому что весь сезон люди говорят: когда же "Ливерпуль" начнет играть, как в прошлом сезоне? Однако может наступить момент, когда мы осознаем, что "Ливерпуль" намерен играть по-другому в этом сезоне".
"Не забывайте, что здесь больше нет Филиппе Коутиньо. А Алекс Окслейд-Чемберлен, который добавлял драйва и скорости из полузащиты, тяжело травмирован. Кроме того, тройка нападения утомлена Чемпионатом Мира. Зато теперь у них есть Виргил Ван Дейк и Алиссон".
"Это слегка похоже на игру "Ливерпуля" в мои времена, не так ли? В прошлом сезоне я говорил, что эта команда играет в футбол, в который ни одна из наших команд не играла прежде. Но теперь мы в некотором смысле вернулись ко временам Рафаэля Бенитеса и Жерара Улье".
"Вероятно, эта команда все-таки играет чуть лучше, чем мы, но они совершенно точно могут полагаться на оборону при достижении побед", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.
27.11.2018 18:00
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Последние комментарии:
Временами будет и бесшабашный футбол, если соперник не будет автобусом играть.
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жалко окса, также жалко что на замену коуту никого не купили
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Опыт показывает что авантюрный и драйвовый стиль ничего не приносит. А надежная оборона берет титулы.
Хотя я все еще жду выстрела от Ниби, ибо он должен стать этой зажигалкой, которая в центре.
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Исходя из его же слов, эта команда лучше, потому что вместо него в составе ВВД. Адекватно.
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