Сол Кэмпбелл начал тренерскую карьеру в Лиге Два

Сол Кэмпбелл Бывший защитник "Тоттенхэма", "Арсенала" и сборной Англии Сол Кэмпбелл дал старт своей тренерской карьере, возглавив последнюю команду Лиги Два "Макклсфилд Таун".

Кэмпбелл был одним из самых заметных английских игроков своего поколения, завоевав два титула Премьер-Лиги, три Кубка Англии и Кубок Лиги. За сборную своей страны Сол провел 73 матча.

Повесив бутсы на гвоздь в 2012 году, Кэмпбелл не раз говорил о своих тренерских амбициях. Ранее Сола связывали с назначениями в "Оксфорде", "Олдхэме" и "Гримсби".

В последнее время Кэмпбелл проходил стажировку в FA по программе In Pursuit of Progress ("В погоне за прогрессом"), которая помогает представителям BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожим, азиатам и этническим меньшинствам) получить тренерскую работу на каком-либо уровне в английских сборных.

Однако Кэмпбелл решил сделать свои первые шаги на тренерском поприще не со сборной, а с клубом и теперь постарается поднять "Макклсфилд" со дна четвертого английского дивизиона. Контракт Сола рассчитан на 18 месяцев, сообщает Sky Sports.

Таким образом, 44-летний Кэмпбелл сменил во главе "Макклсфилда" Марка Йейса, который был уволен еще 8 октября, не выиграв ни одного из 12 первых матчей Лиги Два.



Метки Кэмпбелл, Лига Два, Макклсфилд, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2018 17:05

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  1. vyrentz 27.11.2018 18:04 # vyrentz
    С самого дна начал, похвально, канеш.

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  2. selfish 27.11.2018 17:41 # selfish
    Такой добряк
    Удачи

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