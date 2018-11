Сол Кэмпбелл начал тренерскую карьеру в Лиге Два

Бывший защитник "Тоттенхэма", "Арсенала" и сборной Англии Сол Кэмпбелл дал старт своей тренерской карьере, возглавив последнюю команду Лиги Два "Макклсфилд Таун".

Кэмпбелл был одним из самых заметных английских игроков своего поколения, завоевав два титула Премьер-Лиги, три Кубка Англии и Кубок Лиги. За сборную своей страны Сол провел 73 матча.



Повесив бутсы на гвоздь в 2012 году, Кэмпбелл не раз говорил о своих тренерских амбициях. Ранее Сола связывали с назначениями в "Оксфорде", "Олдхэме" и "Гримсби".



В последнее время Кэмпбелл проходил стажировку в FA по программе In Pursuit of Progress ("В погоне за прогрессом"), которая помогает представителям BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожим, азиатам и этническим меньшинствам) получить тренерскую работу на каком-либо уровне в английских сборных.



Однако Кэмпбелл решил сделать свои первые шаги на тренерском поприще не со сборной, а с клубом и теперь постарается поднять "Макклсфилд" со дна четвертого английского дивизиона. Контракт Сола рассчитан на 18 месяцев, сообщает Sky Sports.



Таким образом, 44-летний Кэмпбелл сменил во главе "Макклсфилда" Марка Йейса, который был уволен еще 8 октября, не выиграв ни одного из 12 первых матчей Лиги Два.