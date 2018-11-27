МЮ подтвердил, что вторгшийся на поле фанат не имел билета
"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что болельщик, выбежавший на поле "Олд Траффорд" в матче Лиги Чемпионов против "Ювентуса", не имел билета на игру.
Напомним, на прошлой неделе "красные дьяволы" были оштрафованы УЕФА на 7 тысяч фунтов за два инцидента с появлением посторонних на футбольном поле в матче, завершившимся минимальной победой "Ювентуса".
Еще перед этим "Юнайтед" решил основательно пересмотреть свои протоколы безопасности из-за того, что у одного из прорвавшихся на поле была обнаружена детская игрушка в виде пластикового пистолета.
А сегодня издание Daily Mail опубликовало материал о том, что у болельщика с игрушечным пистолетом даже не было билета. Спустя несколько часов "дьяволы" подтвердили достоверность этой информации.
Теперь клубу предстоит установить, каким образом фанат проник на стадион, потому что на турникетах он замечен не был. Предположительно, болельщик выдал себя за сотрудника клуба, однако его личность не была проверена.
27.11.2018 16:40
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Последние комментарии:
Нихуясе там страсти, надеюсь в пистолете была моча
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Просто проходной двор у пригородных соседей)))
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На фото типикал рашн бичара. Никто его не звал, билет никто не продал, а оно все равно прется, как саранча. Походу, это его братья похоронены под эскалатором в Риме, а бате дали 14 лет тюрьмы за подрыв автобуса БД.
Животные, сэр.
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это же тагавор
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все верно сделал еще на этот антифутбол покупать билет
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это франк абагнале жуниор жуниор
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Это кин16.
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какой то выходец с украины
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