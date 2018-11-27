МЮ подтвердил, что вторгшийся на поле фанат не имел билета

Вторжение на поле "Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что болельщик, выбежавший на поле "Олд Траффорд" в матче Лиги Чемпионов против "Ювентуса", не имел билета на игру.

Напомним, на прошлой неделе "красные дьяволы" были оштрафованы УЕФА на 7 тысяч фунтов за два инцидента с появлением посторонних на футбольном поле в матче, завершившимся минимальной победой "Ювентуса".

Еще перед этим "Юнайтед" решил основательно пересмотреть свои протоколы безопасности из-за того, что у одного из прорвавшихся на поле была обнаружена детская игрушка в виде пластикового пистолета.

А сегодня издание Daily Mail опубликовало материал о том, что у болельщика с игрушечным пистолетом даже не было билета. Спустя несколько часов "дьяволы" подтвердили достоверность этой информации.

Теперь клубу предстоит установить, каким образом фанат проник на стадион, потому что на турникетах он замечен не был. Предположительно, болельщик выдал себя за сотрудника клуба, однако его личность не была проверена.



Метки Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд, происшествия, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2018 16:40

Количество просмотров Просмотров: 803

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. meshuggah 27.11.2018 18:35 # meshuggah
    Нихуясе там страсти, надеюсь в пистолете была моча

    (ответить)

  2. arhangel777 27.11.2018 18:28 # arhangel777
    Просто проходной двор у пригородных соседей)))

    (ответить)

  3. vyrentz 27.11.2018 18:11 # vyrentz
    На фото типикал рашн бичара. Никто его не звал, билет никто не продал, а оно все равно прется, как саранча. Походу, это его братья похоронены под эскалатором в Риме, а бате дали 14 лет тюрьмы за подрыв автобуса БД.
    Животные, сэр.

    (ответить)

  4. naby-keita 27.11.2018 17:17 # naby-keita
    это же тагавор

    (ответить)

  5. blackdreamer 27.11.2018 17:06 # blackdreamer
    все верно сделал еще на этот антифутбол покупать билет

    (ответить)

  6. kolyandr 27.11.2018 17:00 # kolyandr
    это франк абагнале жуниор жуниор

    (ответить)

  7. slash-lfc 27.11.2018 16:47 # slash-lfc
    Это кин16.

    (ответить)

  8. selfish 27.11.2018 16:43 # selfish
    какой то выходец с украины

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: