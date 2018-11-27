Мане сможет сыграть против ПСЖ
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане успевает восстановиться после болезни к матчу Лиги Чемпионов против ПСЖ в среду вечером.
Напомним, накануне стало известно, что Мане рискует пропустить матч в Париже из-за болезни. Главный тренер "красных" Юрген Клопп должен был принять решение насчет Садио перед самым отъездом во Францию.
Однако The Independent сообщает, что во вторник утром 26-летний сенегалец смог вернуться в общую группу и провел тренировку, избавив Клоппа от сложного выбора.
Таким образом, Мане отправится в Париж, однако его появление с первых минут на "Парк де Пренс" все еще находится под вопросом.
Добавим, в случае победы над ПСЖ "Ливерпуль" досрочно гарантирует себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов, в противном случае для "красных" все решится в заключительном матче группового этапа против "Наполи" 11 декабря.
27.11.2018 16:00
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Мельдоний не иначе
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отлично, попадут вместе с мане
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Достаточно адной таблэтка))
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ЗаебОК
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