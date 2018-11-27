Мане сможет сыграть против ПСЖ

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане успевает восстановиться после болезни к матчу Лиги Чемпионов против ПСЖ в среду вечером.

Напомним, накануне стало известно, что Мане рискует пропустить матч в Париже из-за болезни. Главный тренер "красных" Юрген Клопп должен был принять решение насчет Садио перед самым отъездом во Францию.

Однако The Independent сообщает, что во вторник утром 26-летний сенегалец смог вернуться в общую группу и провел тренировку, избавив Клоппа от сложного выбора.

Таким образом, Мане отправится в Париж, однако его появление с первых минут на "Парк де Пренс" все еще находится под вопросом.

Добавим, в случае победы над ПСЖ "Ливерпуль" досрочно гарантирует себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов, в противном случае для "красных" все решится в заключительном матче группового этапа против "Наполи" 11 декабря.



Метки Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2018 16:00

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  1. chebrec 27.11.2018 16:50 # chebrec
    Мельдоний не иначе

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  2. manutd-20champ 27.11.2018 16:39 # manutd-20champ
    отлично, попадут вместе с мане

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  3. girasimus 27.11.2018 16:17 # girasimus
    Достаточно адной таблэтка))

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  4. only--liverpool 27.11.2018 16:08 # only--liverpool
    ЗаебОК

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