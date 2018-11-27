Мане сможет сыграть против ПСЖ

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане успевает восстановиться после болезни к матчу Лиги Чемпионов против ПСЖ в среду вечером.

Напомним, накануне стало известно, что Мане рискует пропустить матч в Париже из-за болезни. Главный тренер "красных" Юрген Клопп должен был принять решение насчет Садио перед самым отъездом во Францию.



Однако The Independent сообщает, что во вторник утром 26-летний сенегалец смог вернуться в общую группу и провел тренировку, избавив Клоппа от сложного выбора.



Таким образом, Мане отправится в Париж, однако его появление с первых минут на "Парк де Пренс" все еще находится под вопросом.



Добавим, в случае победы над ПСЖ "Ливерпуль" досрочно гарантирует себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов, в противном случае для "красных" все решится в заключительном матче группового этапа против "Наполи" 11 декабря.