Анонс матча "Манчестер Сити" — "Лион"

Давид Сильва и Набиль Фекир "Манчестер Сити" будет достаточно одного очка в выездном матче против "Лиона", чтобы гарантировать себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места Группы F.

Свое единственное поражение в этом сезоне "горожане" потерпели как раз от "Лиона", дома уступив французской команде со счетом 1:2.

Однако в дальнейшем "Сити" выправил положение, одержав три победы из трех возможных, и сейчас уверенно возглавляет свой квартет, опережая ближайшего преследователя в лице "Лиона" на три очка.

— Та сенсационная победа "Лиона" на "Этихад" в сентябре была единственной предыдущей встречей этих команд.

— Это будет всего лишь третий выезд "Сити" во Францию. В апреле 2016 "горожане" сыграли здесь вничью с ПСЖ (2:2), а в марте 2017 уступили "Монако" (3:1).

— "Лион" проиграл только один из 10 последних домашних матчей против английских команд в еврокубках — 0:1 против "Арсенала" в феврале 2001.

— Все три последних домашних матча "Лиона" в Лиге Чемпионов завершились вничью.

— В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Лион" еще не потерпел ни одного поражения.

— "Сити" является самой результативной командой этого розыгрыша Лиги Чемпионов, забив 12 голов в четырех матчах.

— "Сити" выиграл оба своих предыдущих выездных матча в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — выиграть все три на групповом этапе "горожанам" удавалось только в сезоне 2013/14.

— Если "Лион" победит, то станет первой командой, сумевшей обыграть Хосепа Гвардиолу в обоих матчах группового этапа Лиги Чемпионов.

— Давид Сильва забивал в каждом из трех последних матчей Лиги Чемпионов. Единственный игрок "Сити", которому удавалось это делать в четырех матчах подряд — Рахим Стерлинг (сентябрь-ноябрь 2017).

"Сити" не взял с собой на этот выезд Илкая Гюндогана, Бернарду Силву и Габриэля Жезуса, однако повреждения всех троих не носят серьезного характера. Травмы Клаудио Браво, Бенжамена Менди и Кевина Де Брюйне гораздо тяжелее.

Лига Чемпионов. Группа F. 5-й тур
"Лион" (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия)
Лион. Стадион "Стад де Люмьер". 23:00 Онлайн-трансляция



Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Лион, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2018 15:00

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  1. dannylucker 27.11.2018 15:43 # dannylucker
    Интересно будет на фодена посмотреть, надеюсь в старте выйдет. кмон сити с первого места!!!

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  2. chebrec 27.11.2018 15:19 # chebrec
    Ну тут все очевидно

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  3. electric 27.11.2018 15:09 # electric
    Даже тут Муму на главной) кек
    Ну что за никому не нужная голубая помойка.

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  4. silva77 27.11.2018 15:01 # silva77
    Поздравляю от имени всех болельщиков Апл с победой Манчестер Сити АПЛ Кубок Фа КУбок Лиги Лига Чемпионов, и поздравляю Стерлинга золотым мячом и Пепа лучшим тренером года

    2 июня 2019

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