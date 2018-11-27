Анонс матча "Манчестер Сити" — "Лион"

"Манчестер Сити" будет достаточно одного очка в выездном матче против "Лиона", чтобы гарантировать себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места Группы F.

Свое единственное поражение в этом сезоне "горожане" потерпели как раз от "Лиона", дома уступив французской команде со счетом 1:2.



Однако в дальнейшем "Сити" выправил положение, одержав три победы из трех возможных, и сейчас уверенно возглавляет свой квартет, опережая ближайшего преследователя в лице "Лиона" на три очка.



— Та сенсационная победа "Лиона" на "Этихад" в сентябре была единственной предыдущей встречей этих команд.



— Это будет всего лишь третий выезд "Сити" во Францию. В апреле 2016 "горожане" сыграли здесь вничью с ПСЖ (2:2), а в марте 2017 уступили "Монако" (3:1).



— "Лион" проиграл только один из 10 последних домашних матчей против английских команд в еврокубках — 0:1 против "Арсенала" в феврале 2001.



— Все три последних домашних матча "Лиона" в Лиге Чемпионов завершились вничью.



— В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Лион" еще не потерпел ни одного поражения.



— "Сити" является самой результативной командой этого розыгрыша Лиги Чемпионов, забив 12 голов в четырех матчах.



— "Сити" выиграл оба своих предыдущих выездных матча в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — выиграть все три на групповом этапе "горожанам" удавалось только в сезоне 2013/14.



— Если "Лион" победит, то станет первой командой, сумевшей обыграть Хосепа Гвардиолу в обоих матчах группового этапа Лиги Чемпионов.



— Давид Сильва забивал в каждом из трех последних матчей Лиги Чемпионов. Единственный игрок "Сити", которому удавалось это делать в четырех матчах подряд — Рахим Стерлинг (сентябрь-ноябрь 2017).



"Сити" не взял с собой на этот выезд Илкая Гюндогана, Бернарду Силву и Габриэля Жезуса, однако повреждения всех троих не носят серьезного характера. Травмы Клаудио Браво, Бенжамена Менди и Кевина Де Брюйне гораздо тяжелее.



Лига Чемпионов. Группа F. 5-й тур

"Лион" (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия)

Лион. Стадион "Стад де Люмьер". 23:00 Онлайн-трансляция