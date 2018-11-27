Анонс матча "Манчестер Сити" — "Лион"
"Манчестер Сити" будет достаточно одного очка в выездном матче против "Лиона", чтобы гарантировать себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места Группы F.
Свое единственное поражение в этом сезоне "горожане" потерпели как раз от "Лиона", дома уступив французской команде со счетом 1:2.
Однако в дальнейшем "Сити" выправил положение, одержав три победы из трех возможных, и сейчас уверенно возглавляет свой квартет, опережая ближайшего преследователя в лице "Лиона" на три очка.
— Та сенсационная победа "Лиона" на "Этихад" в сентябре была единственной предыдущей встречей этих команд.
— Это будет всего лишь третий выезд "Сити" во Францию. В апреле 2016 "горожане" сыграли здесь вничью с ПСЖ (2:2), а в марте 2017 уступили "Монако" (3:1).
— "Лион" проиграл только один из 10 последних домашних матчей против английских команд в еврокубках — 0:1 против "Арсенала" в феврале 2001.
— Все три последних домашних матча "Лиона" в Лиге Чемпионов завершились вничью.
— В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Лион" еще не потерпел ни одного поражения.
— "Сити" является самой результативной командой этого розыгрыша Лиги Чемпионов, забив 12 голов в четырех матчах.
— "Сити" выиграл оба своих предыдущих выездных матча в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — выиграть все три на групповом этапе "горожанам" удавалось только в сезоне 2013/14.
— Если "Лион" победит, то станет первой командой, сумевшей обыграть Хосепа Гвардиолу в обоих матчах группового этапа Лиги Чемпионов.
— Давид Сильва забивал в каждом из трех последних матчей Лиги Чемпионов. Единственный игрок "Сити", которому удавалось это делать в четырех матчах подряд — Рахим Стерлинг (сентябрь-ноябрь 2017).
"Сити" не взял с собой на этот выезд Илкая Гюндогана, Бернарду Силву и Габриэля Жезуса, однако повреждения всех троих не носят серьезного характера. Травмы Клаудио Браво, Бенжамена Менди и Кевина Де Брюйне гораздо тяжелее.
Лига Чемпионов. Группа F. 5-й тур
"Лион" (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия)
Лион. Стадион "Стад де Люмьер". 23:00 Онлайн-трансляция
27.11.2018 15:00
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Последние комментарии:
Интересно будет на фодена посмотреть, надеюсь в старте выйдет. кмон сити с первого места!!!
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Ну тут все очевидно
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Даже тут Муму на главной) кек
Ну что за никому не нужная голубая помойка.
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Поздравляю от имени всех болельщиков Апл с победой Манчестер Сити АПЛ Кубок Фа КУбок Лиги Лига Чемпионов, и поздравляю Стерлинга золотым мячом и Пепа лучшим тренером года
2 июня 2019
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