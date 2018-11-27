Моуриньо посоветовал "оставаться дома" своим игрокам, если тем сложно на "Олд Траффорд"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо посоветовал "оставаться дома" своим игрокам, если те не в состоянии выдерживать давление, связанное с игрой на "Олд Траффорд".

В этом сезоне "красные дьяволы" очень слабо играют дома и являются единственной командой в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, до сих пор не забившей ни одного гола на своем поле.



В этом сезоне "Юнайтед" выиграл лишь три из девяти матчей на "Олд Траффорд", и Моуриньо догадывается, что у этой проблемы может быть психологическая составляющая.



"Я отказываюсь говорить, что мы предпочитаем играть на выезде, нежели дома. Думаю, это было бы неуважительно по отношению к стадиону и фанатам. Предпочел бы я сыграть с "Янг Бойз" здесь или в Берне? Я немедленно скажу, что дома. Всегда".



"Если ты ощущаешь давление, играя дома — под "дома" я подразумеваю наш стадион — то лучше оставайся дома и смотри телевизор. Люди приходят сюда, чтобы поддержать нас, и лично я никогда не ощущаю давление, играя дома", — цитирует Моуриньо The Telegraph.